Diyanet bütçesi 11 bakanlığı geride bıraktı; savunmada da yüksek artış var

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2013 bütçesinden aldığı payla 11 bakanlık bütçesini geride bıraktı. 2012 bütçesinden 3 milyar 891 milyon lira alan Diyanet'e 2013 bütçesinden 4 milyar 604 milyon lira ayrıldı. Diyanet'in yanı sıra savunma harcamalarına ayrılan ödeneklerde de yüksek artış dikkat çekti. 2013 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na toplam 22 milyar 47 milyon lira bütçe ayrıldı.

Diyanet İşleri Başkanılığı, genel bütçeli idareler arasında en yüksek payın ayrıldığı 12. kurum oldu.Erdinç Çelikan'ın hürriyet.com.tr'de yayınlanan haberinin ilgili bölümü şöyle:

Diyanet bütçesiyle fark attı

Diyanet İşleri Başkanlığı 4 milyar 604 milyon liralık bütçe büyüklüğüyle; İçişleri Bakanlığı (İdris Naim Şahin) 2 milyar 888 milyon, Sağlık Bakanlığı (Recep Akdağ) 2 milyar 490 milyon, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Teknoloji Bakanlığı (Nihat Ergün) 2 milyar 469 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Erdoğan Bayraktar) 1 milyar 880 milyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı (Ertuğrul Günay) 1 milyar 851 milyon, Dışişleri Bakanlığı (Ahmet Davutoğlu) 1 milyar 614 milyon, Ekonomi Bakanlığı (Zafer Çağlayan) 1 milyar 381 milyon, Kalkınma Bakanlığı (Cevdet Yılmaz) 1 milyar 198 milyon, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Taner Yıldız) 600 milyon, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Hayati Yazıcı) 503 milyon ile Avrupa Birliği Bakanlığı’nı (Egemen Bağış) 213 milyon solladı.

En zengin 12. kurum

Diyanet, genel bütçeli idareler arasında en yüksek payın ayrıldığı 12. kurum oldu. Hükümetin güvenlik harcamalarına ayırdığı pay da dikkat çekti. 2013 yılı bütçesinde en fazla ödeneğin ayrıldığı bakanlıklardan biri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) oldu. Terör olayları ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmelerle birlikte 2012 yılında 18 milyar 230 milyon olan MSB bütçesi 2013 yılında 20 milyar 359 milyon liraya yükseldi.

Savunmaya 22 milyar

2013 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 14 milyar 777 milyon, Jandarma Genel Komutanlığı’na 5 milyar 843 milyon, MİT Müsteşarlığı’na 995 milyon lira, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na da 432 milyon liralık kaynak ayrıldı. Güvenlikle ilgili bu dört kurumun toplam bütçesi ise 22 milyar 47 milyon liraya ulaştı.

Karayolları’na 6 milyar 962 milyon

Hükümet duble yolların tamamlanması için Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ise 6 milyar 962 milyon liralık rekor bir kaynak ayırdı. Kapatılması gündeme gelen Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun bütçesi ise 65 milyon olarak belirlendi.