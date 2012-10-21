MİT'in bütçesi yüzde 33 artışla 995 milyon liraya yükseltildi

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 2013 bütçesi yüzde 33’lük artışla 995 milyon liraya yükseltildi. MİT böylece Başbakanlık ve TBMM'nin yanı sıra Enerji, Avrupa Birliği ve Gümrük Bakanlıklarını geride bıraktı.

Bütçe hedefleri sarsılıp vergi zamları ile açıklar kapatılmaya çalışılırken savunma harcamalarındaki bu artış dikkat çekti.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2013 yılı bütçesi bu yılki bütçeye göre yüzde 33 oranında artırılarak 751 milyon liradan 995.6 milyon liraya çıkarıldı. MİT'in 2013 bütçesinin 545.2 milyonu personele, 59.9 milyonu personelin sosyal güvenlik primlerine, 182 milyonu mal ve hizmet alımlarına, 208.5 milyonu yatırımlara harcanacak. Enerji Bakanlığı bütçesi 600 milyon MİT bütçesi bu haliyle TBMM'nin 773 milyon, Başbakanlığın 770 milyon liralık bütçelerinin yanı sıra Enerji Bakanlığı (600 milyon), Avrupa Birliği Bakanlığı (214 milyon) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (503 milyon lira) bütçelerini geride bırakmış oldu.

Savunma için 8.3 milyar lira ödenek

Savunma ve güvenlik harcaması için 2013 bütçesinde ayrılan ödenek tutarı 2012'ye göre 8.3 milyar lira artırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik bütçeleri toplamı yüzde 24.5 oranında artarak 34.1 milyar liradan 42.4 milyar liraya çıkarıldı.

Örtülü ödenekten 404 milyon harcandı

Artan terör olayları, örtülü ödenek harcamalarına da yansıdı. Sekiz aylık dönem itibarıyla örtülü ödenek harcamaları geçen yıla göre yüzde 57 oranında artarak 257.2 milyon liradan 404 milyon liraya çıktı. Sekiz aylık dönemdeki örtülü ödenek harcaması, geçen yılın tamamındaki 391.7 milyon liralık harcamayı da geçti. Örtülü ödenekten 2003 yılında 103 milyon, 2004'te 107.4 milyon, 2005'te 84.1 milyon, 2006'da 207.6 milyon, 2007'de 262.3 milyon, 2008'de 276.3 milyon, 2009'da 316.9 milyon, 2010 yılında da 390.4 milyon lira harcama yapıldı. Bu arada, bütçenin ödeneği de kapsayan ‘gizli hizmet giderleri' kaleminde de bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 oranında artış yaşandı. Geçen yılın dokuz aylık döneminde 675 milyon lira olan gizli hizmet giderleri bu yılın aynı döneminde 868.8 milyon liraya çıktı.