Diyanet kimsesiz çocuklara yurtlarda din eğitimi verecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 24 Eylül’de imzalanan protokolle, yurtlarda kalan koruma altındaki kimsesiz çocuklara, Diyanet personeli tarafından din ve ahlak eğitim verilmesi karara bağlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, kimsesiz çocuklara Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilecek din eğitimi konusunda, "Onların anne ve babası biziz. Ahlaki ve etik değerleri öğretmek bizim görevimiz" değerlendirmesinde bulundu.

Protokole göre, her ilde 2 kurumun personelinden oluşan komisyon kurulacak. Komisyonlar protokolün uygulanmasını takip edecek. Komisyon, ildeki çocuk evi, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, koruma bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezi ile çocuk ve gençlik merkezlerinin ihtiyaçlarını gidermek için aylık çalışma planı yapacak.

Yurtlarda dini sohbetler yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca çıkarılan yayınlardan çocuğa faydalı olabilecekler ücretsiz olarak verilecek. Bu yayınların ilgili kuruluşlara düzenli olarak ulaşıp ulaşmadığı takip edilecek. Çocuk yurtlarına düzenlenecek ziyaretlerde, dini ve ahlaki değerlere ilişkin sohbetler gerçekleştirilecek.

Görev alacak dini personel, hizmet verecekleri kesimin hassasiyetlerine dikkat edecek ve iletişim kurma tekniklerine uygun eğitim alacak. Dini ve milli günlerde, korunma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik ayrı etkinlikler düzenlenecek. İl müftülüklerinin düzenlediği, çocuğun yararına olabilecek her türlü organizasyona koruma altındaki çocuklar da çağrılacak. Korunma ve bakım altında bulunan çocukların müftülük tesislerinden faydalanmaları sağlanacak. Protokolde, hizmet verilecek yerler arasında camilerin sayılmayıp, müftülük tesisleri denmesi dikkat çekti.

Şahin: Projeyi yıllardır uyguluyoruz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin TEPAV’ın düzenlediği Kadın Girişimciliği Sempozyumu’ndan ayrılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Bakanlığın işbirliği kapsamında kimsesiz çocuklara dini eğitim verileceği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Bakan Şahin, bu projenin yeni bir proje olmadığını, yıllardır bunu yaptıklarını, projeyi geçen yıl daha da güçlendirdiklerini ifade etti. Şahin, “Çocuklarımızı her yönden yetiştirmek istiyoruz. Bir taraftan fiziki ihtiyaçlarını gidermek, diğer yandan akademik başarılarını güçlendirmek istiyoruz. Bir taraftan da değerler eğitimi vermek istiyoruz. Dini ve manevi değerlere uygun yetişen çocuklarımızın vatana, millete faydalı çocuklar olarak yetiştirilmesini çok önemsiyoruz. Bunlar bir bütün. Bir anne ve babanın verdiği eğitimi vermediğiniz zaman bir şeyler eksik kalıyor. Çünkü onların anne ve babası biziz. Ahlaki ve etik değerleri öğretmek bizim görevimiz. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bu konuda bir alt yapı var. Bu işbirliği çerçevesi içerisinde nasıl matematiği, coğrafyayı öğreniyorsa, milli ve manevi değerlerinin getirdiği eğitim almaları onların ihtiyacı. Bu yapılan protokol onların ihtiyacını gidermek için yapılıyor. Yıllardır yapılıyor, yeni bir şey değil” diye konuştu.

Bu eğitimin ne kadar sıklıkla verildiğine ilişkin soru üzerine Bakan Şahin şunları söyledi:

“Müftülüklerle birlikte çalışılıyor. O konuda eğitimin almış hocalardan oradaki il müdürlüklerimizle beraber boş kaldıklarında ihtiyaçları olan değerler eğitimini veriyorlar. Bundan dolayı çocuklarımızın özgüveni daha yüksek, daha mutlu çocuklar olmasını önemsiyoruz. Çünkü anne, babanın ailenin verdiği eğitimden yoksun kalmaması için bu tür destek mekanizmalarını önemsiyoruz.”