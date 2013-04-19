Diyanet'in 'akil adamları' kim?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP’nin ilahiyatçı İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Diyanet “Akil Heyet” kurdu mu? Heyet kaç kişiden oluşmaktadır ve kimlerdir” diye sordu. Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine de dikkat çeken Özkes, “Kutlu Doğum Haftası’nın İmralı süreci için fırsata dönüştürülmesi Hz. Muhammed’in muazzez ruhunu incitmez mi”dedi. Özkes’in soru önergesi ve gerekçesi şöyle.

Basında yer alan “Diyanet Akil Heyet’le Devrede” haberinde, “ Diyanet İşleri Başkanlığı da akil adamlar kurdu…”, “Çözüm sürecine destek vermeleri için halkın her kesiminden seçilen 63 akil insanın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da uzmanlarını Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor…”, “Diyanet İşleri Başkanı Görmez sürece destek vermek için yapılacak konuşmalarda ayet ve hadislerden yararlanacak”, “Kutlu Doğum Haftasında kan dökmenin ve terörün çirkin yüzünün anlatılacağı konuşmalarda Başkan Görmez, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev yapan tüm din adamlarının ortak gönül dilini yakalaması için çağrıda bulunacak” denilmektedir.

-Diyanet “Akil Heyet” kurdu mu? Heyet kaç kişiden oluşmaktadır ve kimlerdir?

-Yüce dinimiz İslam’ın anlamı barıştır ve terörü, şiddeti yasaklamıştır. Dinin siyasallaştırılması, siyasetin dinleştirilmesi en çok yüce dinimize zarar verir. Siyaset, diyaneti koltuk değneği gibi görmemelidir. Diyanet siyaset üstü kalmalıdır. İktidarın icraatlarına destek sağlayan bir kurum haline dönüştürülmemelidir. 1400 yıldır din hizmeti verenler terörün ve şiddetin kötülüğünü anlatmışlardır, kıyamete kadar da anlatacaklardır. Diyanetin seferber edeceği ve din adına bu sürece katkı veren kişiler hangi usul ve esaslara göre hareket edeceklerdir?

-Hz. Muhammed’in doğum yıldönümüyle ilgili olan Kutlu Doğum Haftası’nın İmralı sürecine alet edilmesi uygun mudur? Kutlu Doğum Haftası’nın İmralı süreci için fırsata dönüştürülmesi Hz. Muhammed’in muazzez ruhunu incitmez mi?

-Diyanet’in bu süreçle ilgili başka çalışmaları var mıdır? Varsa nelerdir?