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Yaşam

İçişleri, Diyanet'ten 'yoga fetvası' istedi

İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilginç bir başvuru yaparak “yoga merkezlerinin” dinen uygunluğunu sordu

25 Ekim 2013 16:47

 

İçişleri Bakanlığı, Diyanet'e "Yoga merkezlerinin dinen uygun mu?" diye sordu. Diyanet "Spor amaçlı dini kurallar gözetilerek yapılabilir ama dini misyon yüklenirse sakıncalı" yorumu yaptı.

İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilginç bir başvuru yaparak “yoga merkezlerinin” dinen uygunluğunu sordu. Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Diyanet, resmi yanıt hazırlığını sürdürürken, fetva birimi, yoganın dini kurallar gözetilerek spor amaçlı yapılabileceğini, ancak dini misyon yüklenilmesi halinde sakıncalı olduğu yorumunu yaptı.

 

Eşek sütünü de araştırdılar

 

At, kanguru ve porsuk gibi hayvanların etlerinin helal olup olmadığı konusunda daha önce mütalaa hazırlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kez, “eşek sütü”nü araştırdı. “Eşek Sütü Kullanımının Dini Hükmü” başlıklı konuya ilişkin Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri çalışma yürütürken, Diyanet’in fetva biriminin yorumu, eti yenmeyen hayvanların sütü gibi yan ürünlerinin de sağlık gibi mecburiyetler dışında yenilemeyeceği yönünde.

 

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