Diyanet'ten "Tanrı" açıklaması

“'Tanrı' kelimesi, Arapça 'ilâh' kelimesinin karşılığıdır. 'İlah' daha çok, Allah’tan başka ibadete layık görülen varlıklar için kullanılır. 'Allah' kelimesi onun bizzat kendisini ifade eden özel ismidir. Bu bakımdan, kelâm âlimlerine göre 'Allah' kelimesi, Cenab-ı Hakk’ın yüce zatına ve bütün kemal sıfatlarına delalet eden özel ismidir. Hiçbir dilde bu kelimenin ifade ettiği özel manayı kapsayacak bir kelime bulunmamaktadır. Öte yandan 'Allah' kelimesi bütün Müslümanlar için tevhid inancını temsil eden ortak bir bağ niteliğindedir. Bu sebeple Müslümanların, ibadet ettikleri tek yaratıcılarını “Allah” diye anmaları daha doğru olur. Dolayısıyla 'Allah' bu adla veya 'esmâ-i hüsnâ' adı verilen 99 isminden biriyle anılmalıdır. Bununla birlikte, dinimizin bildirdiği mutlak kemal sahibi, noksanlardan münezzeh olan yüce Allah’ı 'Tanrı' diye anmak da İslam inancına aykırı olmaz."