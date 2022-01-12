Diyanet’ten seçmeli din dersi için cuma namazlarında vaaz ve sohbet talimatı: Yavrularımızın, bu dersleri tercih etmeleri için gerekli hassasiyeti gösterelim

Diyanet İşleri Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı’nın talebi üzerine ortaokul ve liselerde 3-21 Ocak arasında yapılacak seçmeli ders tercihleri için müftülüklere talimat gönderdi. İmamların, seçmeli din derslerinin tercih edilmesi için, Cuma namazlarında ve sohbetlerde “Yavrularımızın, bu dersleri tercih etmeleri için gerekli hassasiyeti gösterelim. Rabbimizin emaneti olan ciğerparelerimizin, Allah’ın rızası doğrultusunda yaşayan nesiller olarak yetişmelerinin bizim sorumluluğumuzda olduğunu unutmayalım” yönünde vaaz vermeleri istendi.

Ortaokul ve liselerde, seçmeli dersler için tercih işlemleri sürerken, Diyanet İşleri Başkanlığı; seçmeli dini derslerin tercih edilmesi için 81 il müftülüğüne yazı gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı talep etti

Buna göre Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 6 Ocak 2021 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığı’na yazı gönderdi. Yazıda, “Ortaokul ve liselerde seçmeli ders olarak okutulan ‘Kuranı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler’ ders tercihlerinin 3-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. Millî Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan “konunun vatandaşlarımıza duyurulmasını” talep etti.

"Vatandaşlarımızın teşvik edilmesi hususunda gereğini rica ederim"

Millî Eğitim Bakanlığı’nın talebi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı aynı gün 81 il müftülüğüne yazı yazdı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak imzalı yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebi hatırlatıldı ve şu talimat verildi:

“Mezkûr derslerin tercih edilmesine katkı sağlamak amacıyla Ek'te yer alan bilgi notu çerçevesinde Cuma vaazları ve sair zamanlarda gerçekleştirilecek vaazlar/sohbetler vasıtasıyla vatandaşlarımızın teşvik edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.”

"Cemaatime hatırlatmak istiyorum"

Yazının ekinde yer alan bilgi notunda ise imamların vaaz ve sohbetlerde yapacakları bilgilendirmenin bir örneğine yer verildi. Bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:

“Yavrularımızı Kuran ve sünnetten beslenen iman şuuruyla, ibadet sevgisiyle ve ahlak bilinciyle yetiştirmek hepimizin vazifesidir. Onların iyi birer insan, örnek birer mümin olması hepimizin gayesidir. Bu gayeye hizmet edecek önemli bir hususu siz değerli cemaatime hatırlatmak istiyorum:

Bildiğiniz üzere Kuranı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri okullarımızda seçmeli olarak okutulmaktadır. Seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri 03-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yavrularımızın, bu dersleri tercih etmeleri için gerekli hassasiyeti gösterelim. Rabbimizin emaneti olan ciğerparelerimizin, Allah’ın rızası doğrultusunda yaşayan nesiller olarak yetişmelerinin bizim sorumluluğumuzda olduğunu unutmayalım. Yüce Rabbimiz, çocuklarımızı anne babasına karşı hayırlı; dinine, milletine ve insanlığa faydalı nesiller eylesin.”

"Aziz İslam’a yönelik menfi tavırlara verilebilecek en güzel cevap"

Yazının ardından İskenderun Müftülüğü’nün internet sayfasında “seçmeli dersler” duyurusu yayınlandı. “Dersimi Seçiyorum, Dinimi Öğreniyorum” ifadelerinin yer aldığı bir görselin yayınlandığı sayfada, sadece üç din dersi değil “Osmanlı Türkçesi” dersinin adı da yer aldı. Sayfada, “Aziz İslam’a yönelik menfi tavırlara verilebilecek en güzel cevaplardan biri, dinimizi ortaokul ve liseli gençlere öğretecek derslerin seçilmesidir” ifadeleri kullanıldı. (ANKA)