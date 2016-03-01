'Rockçı imam'ın Portekiz'de vermeyi planladığı konsere Diyanet'ten izin çıkmadı

Antalya’nın Kaş ilçesinde imamlık yapan ve bir rock grubu kuran Ahmet Muhsin Tüzer’in Portekiz’de vermeyi planladığı konsereDiyanet İşleri Başkanlığı izin vermedi.

Radikal'de yer alan habere göre; Gitarist Doğan Sakin ile kurduğu Firock grubuyla dikkatleri üzerine çeken Ahmet Muhsin Tüzer, Türkiye’de 'Rockçı imam', yurtdışında ise 'Rock N İmam' adıyla tanınmaya başladı. Kaş’a bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde imamlık yapan Ahmet Muhsin Tüzer, Türkiye’nin yanı sıra, 2014 yılında ABD’de konser verdi.

Tüzer, bir süre önce ise Portekiz’in Porto kentindeki ünlü sanat müzesi Serralves Museum of Contemporary’den konser daveti aldı. Nisan ayındaki konseri için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurup destek isteyen Tüzer’e bakanlık olumlu yanıt verirken, görevinden dolayı bağlı bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan izin çıkmadı.