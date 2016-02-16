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Diyanet: Müzik, cinsel arzuları tahrik ediyorsa günahtır!

"Haramları güzel gösteren müzikleri yapmak..."

16 Şubat 2016 10:53

"Babanın öz kızına duyduğu şehvet haram değildir" fetvası ile tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çok tartışılacak bir fetva daha geldi. “Müziğin dindeki yeri nedir? Hangi müzik çeşidi helaldir?” sorusuna şu yanıt veren Diyanet, “Cinsel arzuyu tahrik etmemek şartıyla” müziğin helal olacağını savundu.

Sözcü'de yer alan habere göre; Diyanet’in 'müzik fetvası' şöyle:

“Kuran ve sünnette, müzikle meşgul olmanın, müzik dinlemenin mutlak anlamda günah olduğunu gösteren deliller bulunmamaktadır. Bu itibarla, dinimizin temel inanç, amel ve ahlak ilkelerine aykırı olmayan, haramların işlenmesine sebep olmayan müzik türlerini dinlemekte dinen bir sakınca yoktur. Ancak cinsel arzuları tahrik eden ifade ve tasvirleri içeren, haramları güzel gösteren müzikleri yapmak ve dinlemek ise günahtır.”

 

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