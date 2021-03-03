Diyanet İşleri'nin düzenleyeceği etkinliği MEB duyurdu

Bolu Valiliği İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca "12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü" nedeniyle düzenlenecek olan "On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" temalı kompozisyon ve resim yarışmasının ilgili yazısını İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla okullara gönderdi.

Milli bayramlar ve anmalar ile ilgili etkinliklerin MEB tarafından yapılması gerekirken, Diyanet'in bu görevi üstlenmesi dikkat çekti. Okullara gönderilen yazıda şunlar yazdı: “Diyanet İşleri Başkanlığı’nca geleceğimizin teminatı genç nesillerin İstiklal Marşı'nı daha iyi anlamaları, gençlerimiz arasında bir farkındalık oluşturulması, gençlik çalışmalarına ivme kazandırılması amacıyla ‘On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal’ temalı lise öğrencileri arasında kompozisyon, ortaokul öğrencileri arasında resim yarışmasının düzenlenmesi hakkındaki ilgi yazı ve eki uygulama esasları ilişikte gönderilmiştir. Uygulama esasları doğrultusunda öğrencilere duyurulması hakkında gereğini rica ederim.”

Öte yandan "18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü" nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Çanakkale Şehitleri’ne Mektup Yazma" konulu yarışmanın yürütme işlemlerinde Din Öğretim Hizmetleri görevlendirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü gönderilen yazıda "18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü" kapsamında; ‘Çanakkale Şehitleri’ne Mektup Yazma’ konulu yarışma için her okulun en az bir eserle katılma zorunluluğu belirtildi.