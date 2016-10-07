Diyanet İşleri Başkanı'ndan 135 ülkeye 'FETÖ' mektubu: Sonlandırın

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, aralarında Azerbaycan, Rusya, Bosna Hersek, Gürcistan, Bulgaristan, Kosova, Litvanya, Moldova, Tacikistan, Yunanistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Hindistan, Brezilya, Şili ve Etiyopya’nın da bulunduğu 135 ülkedeki dini liderlere mektup gönderdi. Gülen cemaatine karşı uyarılarda bulunan Görmez, mektubunda, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 241 kişinin şehit olduğunu, 2 bin 194 kişinin yaralandığını kaydetti.

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Gülen cemaatinin, kadın-erkek demeden masum insanları katletmekten çekinmediğini vurgulayan Görmez, bu oluşumun, yapılandığı bütün ülkeler için potansiyel bir tehdit, sinsi bir terör örgütü olduğunu vurguladı.

"Varsa ilişkiniz sonlandırın"

Görmez, şunları kaydetti:

“Yapılandıkları ülkelerde bukalemun gibi her şekle girebilen bu uluslararası örgüt, maalesef sadece ülkemizde değil yurtdışında da asıl emel ve gayelerini ılımlı İslam, dinlerarası diyalog, hoşgörü, uzlaşmacı Müslüman gibi kavramlarla gizlemiş ve pek çok kurum vasıtasıyla milyonlarca insanı kandırmayı da maalesef başarmış gözükmektedir.”

“Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz” hadisine göndermede bulunan Görmez, “Hizmet adı altında ihanetin en acımasız olanını icra edebileceğini bütün dünyaya göstermiş olan bu örgüt ile varsa her türlü ilişkinizi sonlandırmanın, ülkemizi derinden etkileyen bu meşum hadisenin ve menhus oluşumun ülkenizi de etkilememesi için, dostluğumuz ve kardeşliğimiz açısından hatırlatılması gereken önemli bir görev olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.