Diyanet İşleri Başkanı'na tepki: Maaşınızı Alevilerin de ödediği vergilerden alıyorsunuz!

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ‘Alevilerin ibadet yeri camidir’ açıklamasına, TBMM’de düzenledikleri basın toplantısında tepki gösterdi. CHP’li Mehmet Tüm, ‘Diyanet İşleri Başkanı olarak, maaşlarınızı Alevilerin de ödediği vergilerden alıyorsunuz. Bugüne kadar Diyanet’in Alevilere yönelik bir hizmeti olduğunu söyleyebilir misiniz? ’ diye konuştu.

‘Alevilere ibadethanesini öğretmek kimsenin haddine değildir!’

Tüm, basın açıklamasında, “AKP’nin Genel Başkanı Erdoğan birkaç gündür dinde güncelleme yapılmasına ilişkin açıklamalar yapmaktadır. Erdoğan’ın bu açıklamalarından sonra, Saray’ın Diyanet İşleri Başkanı da boş durmayıp televizyonlara çıkıp konuşma yapmış ve Alevilere ilişkin ‘Alevi'nin ibadet yeri camidir.’ demiştir. Diyanet İşleri Başkanı olan zatın bu açıklaması, AKP’nin Alevilere bakış açısını göstermektedir. Alevilere ibadethanesini öğretmek kimsenin haddine değildir" ifadesini kullandı.

Tüm, "Saray’ın gölgesinde, halkı dinle sömürenlere öncülük eden bir diyanet işleri başkanının da hiç haddine değildir. İşine gelmeyince Alevi’yi şehit saymayacaksın, Alevi şehit olduğunda cemevine gitmeyeceksin, sonra da Alevilerin ibadet yerini belirleyeceksin. Bu halkı birbirinden ayrıştırmaktır" dedi.

‘Maaşınızı Alevilerin de ödediği vergilerden alıyorsunuz ama bugüne kadar Alevilere yönelik tek bir hizmetiniz oldu mu?’



Tüm açıklamasına şöyle devam etti:

“Buradan Diyanet İşleri Başkanına soruyorum: Siz hangi yetkiyle insanlara ibadethanesini öğretiyorsunuz? Yüzyıllardan beri bu topraklarda yaşayan Aleviler inançlarını ve kültürlerini cemevlerinde yaşıyorlar. Aleviler ‘bizim ibadethanemiz cemevidir’ diyorsa, bu konuda Diyanet İşleri Başkanına açıklama yapmak asla düşmez. Diyanet İşleri Başkanı olarak, maaşlarınızı Alevilerin de ödediği vergilerden alıyorsunuz. Bugüne kadar Diyanet’in Alevilere yönelik bir hizmeti olduğunu söyleyebilir misiniz? Binlerce personel olan bir kurumda, bir tane Alevi yurttaşımızın çalıştığını söyleyebilir misiniz?”

‘Dinde bir güncellemeye ihtiyaç varsa, bu zihniyete bir güncelleme yapılmalıdır’



“Eğer dinde bir güncellemeye ihtiyaç varsa, öncelikle Saraycı, tektipçi ve ayrımcı bu zihniyete bir güncelleme yapılmalıdır. Eğer bir güncelleme yapılacaksa, Diyanet’in yaklaşık 13 bakanlığı aşan bütçesinde güncelleme yapılmalıdır. Bu bütçe aşağı çekilip sosyal politikalara ayrılmalıdır. Eğer bir güncelleme yapılacaksa, Aleviler eşit yurttaş olarak görülmelidir. Cemevlerine yasal ibadethane statüsü verilmelidir. Alevi çocuklarına zorla din dersleri öğretilmemelidir.”

‘Diyanetin bu kadar bütçeyle işlevsiz kalması bir yönetim sorununa işaret etmektedir!’

“Ülkede bu kadar yoksulluk, açlık ve sefalet varken, Diyanet’e para yetişmemektedir. Diyanet’in bütçesi 7.2 milyar liraya çıkmıştır. Diyanet’in bu kadar bütçe almasına rağmen, sahte dindarların toplumda bu kadar etkili olması, insanların hizmetten bu kadar mahrum kalması, herkesin Diyanetten şikâyetçi olması, bir yönetim sorununa işaret etmektedir. Diyanet sorunu çözülmeden ülkemizde ne İslam’a ilişkin, ne Sünni’lere ilişkin, ne Alevilere, ne gayrimüslimlere ilişkin hiçbir sorun çözülemeyecektir.”

‘Diyanet bu hoca kılıklı sahtekarlara karşı net bir şekilde duruş sergilemelidir’



“Ülkemiz hoca kılıklı din tüccarlarından çok çekmiştir. Kendini ‘kâinat hocası’ ilan eden bir terörist, 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkemizi yıllarca geriye götürmüştür. Şimdi bazı din tüccarları, kimi siyasi çıkar, kimi maddi çıkar için halkımızın değerlerini yok sayıyorlar. Çocuk istismarını ve sapıklığı meşrulaştıran hocalar türemiştir. Bu sapkın hocalar gücünü AKP’den almaktadır. AKP’nin desteklediği bazı dinci hocalar da Cumhuriyet’e, kurucu değerlerimize ve Atatürk’e saldırmaktadır. Eğer Diyanet samimi bir çalışma yapmak istiyorsa, Anayasa’ya ve Cumhuriyetin değerlerine uygun çalışmalıdır. En önemlisi, toplumun zihnini bulandıran, sapık fetvalarıyla tepki yaratan bu hoca kılıklı sahtekarlara karşı net bir şekilde duruş sergilemelidir.”

Balbay: ‘Erdoğan’ın aklında İstiklal Marşı değil ‘İstikbal Marşı’ vardır’



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstiklal Marşı’nın bestelenmesine ilişkin sözleri üzerine CHP’li Mustafa Balbay, ‘Mehmet Akif Ersoy ‘Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ cümlesinin devamı Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı besteletmesindir. Biz buradan Erdoğan’ı kendine gelmeye davet ediyoruz. Bunun arkası İstiklal Marşı’nın sözleri eksik demeye gelecektir. Sözlerinde Afrin mi eksik diyeceksiniz. Erdoğan’ın aklında aslında İstiklal Marşı değil, ‘istikbal marşı’ vardır. Erdoğan’ın sözleri şehitlere saygısızlıktır.” dedi.

