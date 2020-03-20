Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'evlerde namaz kılalım' uyarısı

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, günlerdir cuma namazı yerine evde öğle namazı kılınmasını öneren ve camileri toplu kılınan namazlara kapatan Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir uyarı daha geldi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Aziz kardeşlerim! Bugün CUMA vaktinde ezan okunduktan sonra evlerimizde öğle namazını kılalım. Bizleri her türlü belâ, musibet ve tedavisi olmayan hastalıklardan koruması için Rabbimize DUA ve niyaz edelim. CUMANIZ mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu?

Diyanet dün de, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle camilerde alınan önlemlerin tam olarak alınamadığından ötürü, il müftülüklerine cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulması ve cuma namazı için sala okunmaması talimatını vermişti.