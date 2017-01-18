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Diyanet İşleri Başkanı, Kur'an kursundaki dayak için özür diledi

Sakarya'da küçük bir çocuğu terlikle döven imam tutuklanmıştı

18 Ocak 2017 22:48

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, geçtiğimiz günlerde Sakarya’da bir Kur’an kursunda kurs hocası Şükrü Yılmaz’dan terlikle dayak yiyen küçük A.P.’yi ve ailesini Ankara’ya davet etti. Sörmez, "Senin şahsında bu muameleye tabi tutulmuş Türkiye’de bütün çocuklarımızdan özür diliyorum" dedi.

Görmez'i makamında ziyaret eden A.P. ve ailesi, yapılan muameleyi anlattı. Çocuklara kötü muamele eden şahısların asla affedilmeyeceğini belirten Görmez, bu kişilerle ilgili gerekli işlemlerin hızla yapılacağını kaydetti.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Görmez'in imzasıyla tüm müftülüklere talimat gönderildi. Bu doğrultuda Kuran kursları daha sıkı denetlenecek ve başkanlık merkez teşkilatından Kuran kurslarına anlık ziyaretler yapılacak. Bu ziyaretlerde yetkililer çocuklarla görüşerek sorunları olup olmadığını öğrenecek. Görmez de çeşitli illerde Kuran kurslarına yaptığı anlık ziyaretlerin sayısını artıracak. Görmez görüşme sonrasında Diyanet Radyo'ya yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: "Biz, çocuklarla arkadaş olmuş, her çocuğa büyük muamelesi göstermeyi öğreten bir Peygamber'in ümmetiyiz. Gerçekten çok üzgünüm. O çocuğumuzu davet ettim ‘Hayatım boyunca artık sen benim dostumsun, arkadaşımsın. Senin şahsında bu muameleye tabi tutulmuş Türkiye'de bütün çocuklarımızdan özür diliyorum' dedim."

 

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