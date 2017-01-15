Kuran kursunda terlikle çocuk döven hoca tutuklandı

Sakarya'daki Erenler Çaybaşı Mahallesi Hz. Musab Erkek Kuran Kursu'nda küçük yaştaki çocuğu terlikle döven hoca Şükrü Yılmaz, 'çocuğa eziyet etmek' suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan, hocası tarafından terlikle dövülen 12 yaşındaki A. P., "Sınıfta bulunan diğer arkadaşlarım da Şükrü hocadan defalarca dayak yedi" dedi.

Erenler Çaybaşı Yatılı Kuran Kursu'nda görevli Şükrü Yılmaz'ın bir çocuğu terlikle döverken çekilen görüntüler sosyal medyada yer aldı. Sınıfta köşeye sığınan küçük çocuk ağlarken, Yılmaz'ın peş peşe terlikle çocuğa vurması tepki çekti.

Sakarya Müftü Vekili Nejat Arman, "Bu görüntüler Erenler'de bulunan Kuran Kursu'nda 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde çekilmiş. Görüntüyü çeken de küçük çocuğun arkadaşı. Çocuğun anne babası şikayetçi olmadı. Amcası şikayetçi olunca idari soruşturma başlattık. Araya darbe girişimi girince süreç uzadı. Görüntülerdeki görevli de emekliye ayrıldı. İdari soruşturma halen sürüyor. İdari soruşturmaya göre gereken yapılacaktır" diye açıklamada bulundu.

Hoca Şükrü Yılmaz, 'çocuğa eziyet etmek' suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müttülük görevlileri hakkında soruşturma

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı görüntülerin sosyal medyada yer alması ardından çocuğu döven Şükrü Yılmaz, hem de konuyu kendilerine bildirmeyen müftülük görevlileri hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmada, dövülen öğrenci 12 yaşındaki A.P.'nin psikolog gözetiminde ifadesi alındı. 2015 yılında Çaybaşı Yeniköy'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Hz. Musab Erkek Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimine başladığını belirten A.P., hafızlık hocası Şükrü Yılmaz'ın kendisini 10 -15 kez dövdüğünü ileri sürdü. Dayak yüzünden kursu bırakmak zorunda kaldığını belirten A.P. ifadesinde şunları söyledi:

"Dayak yediğimi babama anlattım, inanmadı"

"Kuran Kursu'nda hafızlık hocalığı yapan Şükrü hoca, tam olarak hatırlayamadığım değişik tarihlerde dersleri veremediğim için terlik ve bazen de tokat ile vücudumun değişik yerlerine vurmak suretiyle beni 10-15 kere dövdü. Bu dayak olayını sınıftaki hatırlamadığım 8-10 öğrenci de gördü. Sınıfta bulunan diğer arkadaşlarım da Şükrü hocadan defalarca dayak yedi. Ben bu dayak olaylarını babama anlattım. Babam bana olayları abarttığımı düşünerek inanmadı. 2016 yılı Ağustos ayı sonlarında eğitim görmüş olduğum Kuran Kursu'nda hafızlık hocam dersimi veremediğim için beni elinde bulunan terlikle vücudumun değişik yerlerine vurarak dövdü. Şükrü hoca beni döverken aynı sınıfta bulunan arkadaşım, benim rızamla dayak olayını kendisine ait cep telefonu ile kayda aldı. Benim bunu yapmanın sebebi dayak olayını kayda alarak, babama izleterek olayı tam olarak bilmesini istememdi. Daha sonra dayak olayını hafta sonu eve gittim ve görüntüleri babama izlettim. Babam daha sonra Kuran Kursu'ndan beni aldı. Bu dayak olayından sonra benim vücudumda darp izleri oluşuyordu."

"Ders yapmadığı için dövdüm"

Kuran Kursu'nda terlikle öğrencisi A.P.'ye dövdüğü gerekçesiyle dün akşam gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Şükrü Yılmaz ifadesinde, "Ders yapmadığı için dövdüm" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda Çaybaşı Yeniköy Mahallesi Hz. Musab Erkek Kuran Kursu'nda görev yaptığını, 2013 yılından sonra da emekli olarak bu görevi sürdürdüğünü belirten Şükrü Yılmaz ifadesinde şunları söyledi:

"Mağdur çocuk 2015 yılı haziran ayından 2016 mayıs ayına kadar Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimi almaktaydı. Ben iddia olunduğu gibi mağdur çocuğu kurs gördüğü süre içerisinde 10-15 kez terlik ve tokat ile dövmedim. Yalnızca görüntülerin çekildiği anda terlik ile dövdüm. Ders yapmadığı için dövdüm. Üzgünüm, bir hata ettim."