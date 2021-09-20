Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, New York'ta Türkevi’nin açılışında dua etti

Prof. Dr. Ali Erbaş, ABD’nin New York kentinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Türkevi’nin açılışında da dua etti.



Ali Erbaş, Yargıtay Yeni Hizmet Binası açılış töreninde de dua etmiş; Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da üstünde cübbesi varken duaya eşlik etmişti.

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