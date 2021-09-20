Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, New York'ta Türkevi’nin açılışında dua etti

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><strong>Prof. Dr. Ali Erbaş,</strong> ABD’nin New York kentinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Türkevi’nin açılışında da dua etti. </p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x84bap2?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>\n<p><br />Ali Erbaş, Yargıtay Yeni Hizmet Binası açılış töreninde de dua etmiş; Yargıtay Başkanı <strong>Mehmet Akarca</strong> da üstünde cübbesi varken duaya eşlik etmişti.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/video/yargitay-in-yeni-binasi-adli-yil-baslangicinda-acildi-diyanet-isleri-baskani-nin-duasina-yargitay-baskani-cubbesiyle-eslik-etti,41565" rel="nofollow">Yargıtay'ın yeni binası, adli yıl başlangıcında açıldı: Diyanet İşleri Başkanı'nın duasına, Yargıtay Başkanı cübbesiyle eşlik etti</a></strong></p>\n</body>\n</html>