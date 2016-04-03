Diyanet İşleri Başkanı: 'Diyanet Center of America' 100 milyon dolara yapıldı

Hürriyet gazetesi yazarı Vahap Munyar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte ABD’ye giderek, Maryland’daki Diyanet Center of America’nın açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’le konuşmasında, ABD’deki merkezin 100 milyon dolara mâl olduğunu öğrendiğini belirtti.

Görmez’in ‘camiye yardım’ hutbelerinden rahatsız olduğunu ve kaldırmak istediğini de aktaran Munyar, Diyanet İşleri Başkanı’nın “Ancak, yardımların gücünü, ortaya koyduğu eserleri görünce bu düşüncemden vazgeçtim. Örneğin Kırım’da “camiye yardım” çağrılarıyla toplanan kaynakla 37 cami yapıldı.” sözlerine yer verdi.

Munyar’ın bugün (3 Nisan 2016) yayımlanan “Diyanet Center of America 100 milyon dolara yapıldı İslamofobiye cevap olacak” başlıklı yazısı şöyle:

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington seyahatine eşlik eden gazetecileri taşıyan araç Maryland'daki "Diyanet Center of America"ya vardığında öğlen ezanı okunmak üzereydi.

Camiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez’le aynı anda girdik.

Prof. Görmez’in “Medeniyet ve Kültür Merkezi” olarak tanımladığı kompleksin içinde yer alan cami, hemen hemen dolmuştu.

Prof. Görmez, Türkçe ve İngilizce okuduğu cuma hutbesinde cemaate şöyle seslendi:

- Buradaki her taş, her hat, ABD’deki tüm Müslümanları kardeş kılacak. Medeniyetler çatışması ve İslamofobi ile mücadele edecek.

Ardından ekledi:

- İnancımızın reddettiği cinayetler asla başınızı öne eğdirmesin. O cinayetlerin İslam ile hiçbir ilgisi yoktur. O cinayetler, yeryüzüne rahmet, merhamet, barış getiren İslam’a mal edilemez.

Prof. Görmez, cuma namazı sonrasındaki sohbetimizde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 1970’lerden itibaren yurtdışındaki Türkler’e hizmet götürmeye başladığını belirtti:

- O yılardan itibaren Avrupa’da 4 bin dolayında cami yapıldı. Ancak, çoğu sığınaktan bozma mescit şeklindeydi. Zamanla Balkanlar’dan Afrika’ya Latin Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar çeşitli bölge ve ülkelerde camiler inşa edildi.

“Diyanet Center of America”nın bulunduğu alanın 20 yıl önce kısmen bataklık olduğunu kaydetti:

- Burada konteynerden bir mescit ve imam lojmanı vardı. 2008’de bir kandil akşamında buradaydım. Sivrisinekten geçilmiyordu. O günlerde, “Burada ABD’deki tüm Müslümanlara hizmet verebilecek bir medeniyet merkezi yapabilir miyiz” hayali kurdum.

Bu hayalini aynı yıl bir Viyana gezisinde dönemin Başbakanı Erdoğan’la paylaştı. Erdoğan, hayaline desteğin ötesine geçti:

- Büyük düşünün. Orada sadece bir cami değil, medeniyet merkezi yapalım.

Tokyo ve Berlin’deki camilerde de imzası bulunan mimar Hilmi Şenalp Maryland’de inşa edilecek merkezin projesini hazırlarken, izin başvuruları yapıldı. İzin ve proje aşaması 4 yıl sürdü:

- Burası mimar Hilmi Şenalp’in ustalık eseri, bizim de yüz akımız oldu. Bu merkezde İslamofobi ve nefreti ortadan kaldıracak çalışmalar yapılacak. Biz Müslümanlar, bizi kuşatan acılardan dolayı estetik duygularımızı kaybettik. O duygular burada yeniden ortaya çıkacak.

Merkezde sergilenecek İslam sanatının yaratacağı etkiyi şöyle niteledi:

- İslam sanatı, vaazlardan daha önemli etki yaratacak.

Washington Post ve New York Times’ın kendisine ABD Başkan adaylarından Donald Trump’ın İslam karşıtı söylemlerini sorduklarına değindi:

- Onlara en iyi cevabı Maryland halkı verdi. Bu merkez inşa edilirken, hiç itiraz eden olmadı. Merkezin yapımıyla ilgili referandum da bölge halkının desteğini ortaya koydu.

Araya girip Prof. Görmez’e sordum:

- “Diyanet Center of America” ne kadara mal oldu?

- Burası arsası dahil 100 milyon dolar civarında bir harcamayla tamamlandı. Ancak, bu merkezin maddi değeri ölçülemez. Bedelin yüzde 90’ı Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin katkılarıyla karşılandı. Sadece yüzde 10’u Diyanet bütçesinden sağlandı.

Trump, İslam karşıtı söylemleriyle başkanlık yarışında tırmanırken, Washington’a 30-40 dakika mesafedeki “Diyanet Center of America”, İslamofobi’ye karşı mücadelede başarılı olmaya yeter mi?

‘Camiye yardım’ı kaldıracaktım ama ‘gücü’nü gördüm

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez, sadece Almanya’da kendilerine bağlı cami sayısının 1000 olduğunu belirtince sordum:

- Yurtdışındaki camilerin yatırım değeri nedir?

Yanıtı “camiye yardım” yorumuyla verdi:

- Cuma günleri hutbe sonrası hocaların, “camiye yardım” çağrısına çoğunuz kızarsınız. Ben de kızardım. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ilk görev aldığım günlerde,

“Camiye yardım” toplanmasını kaldıracağıma söz verdim. Ancak, yardımların gücünü, ortaya koyduğu eserleri görünce bu düşüncemden vazgeçtim. Örneğin Kırım’da “camiye yardım” çağrılarıyla toplanan kaynakla 37 cami yapıldı.

Diyanet’in ulaştığı farklı noktalardan bir örnek verdi:

Haiti’de okulumuz ve 9 mescidimiz var.

Başkan ve CEO kuralı koyduk, ‘savunma’ya boğmak istemedik

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington’da dünyanın önde gelen şirketlerinin Başkan-CEO’larını dinlediği “Yuvarlak Masa” toplantısının başarılı geçtiğini belirtti:

- 2.5 - 3 ay önce Washington programı hazırlanırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a, “Önde gelen şirketlerin Başkan-CEO’larıyla yuvarlak masa toplantısı organize edelim” teklifi götürdük. Kabul edilince, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Ekim Alptekin ve ekibiyle birlikte harekete geçtik. Yatırım Ajansı’nın desteğini aldık. 25 şirketin Başkan-CEO’sunu yuvarlak masada topladık.

Toplantıya Cumhurbaşkanı’nın katılımı nedeniyle sadece Başkan-CEO kuralı koyduklarını kaydetti:

- Programı uymadığı için yardımcılarını göndermek isteyenler oldu, kabul etmedik. Toplantının savunma sanayi ağırlıklı olmamasına da dikkat ettik. Başkan-CEO’lar ülkemize destek mesajları verdi. Çok fazla şikayet duymadık.