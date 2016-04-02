Diyanet'ten ABD'de üç dilde barış çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilecek olan Amerika Diyanet Merkezi'nde Türkçe, İngilizce ve Arapça 3 dilde hutbe verdi. Üç dilde okunan hutbede İslam'ın barış dini olduğu vurgulandı.

NTV'de yer alann habere göre, Amerika'da ve Avrupa'da yaşayan Müslümanlara hitap eden Görmez, hiçbir cinayetin İslam'la ilişkisi olamayacağını vurgulayarak Amerika'da, Avrupa'da yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimize 2 hitabım olacak. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın yüz binlerce kilometre ötede bizim isimlerimizi taşıyan, bizim inancımızdan olduğunu ifade eden ancak inancımızın reddettiği cinayetleri işleyen insanların yüzünden asla başınızı öne eğmeyiniz. Zira hepimiz biliyoruz ki bugün 3 ilahi dinin neşet ettiği o topraklarda işlenen hiçbir cinayetin yeryüzüne rahmeti getiren İslam'la hiçbir ilişkisi olamaz. Hepimiz biliyoruz ki on binlerce kilometre ötelerde cinayet şebekelerinin işlediği suçlar hiçbir zaman Kerim kitaba, Resulü Ekrem Muhammed Mustafa'ya mal edilemez. Bugün küresel güçlerin çatışma alanı haline getirildikten sonra zulmün, işgallerin ve sömürgelerin gölgesinde yaralı bilinçlerin, ölümcül kimliklerin işlediği hiçbir cinayetin yeryüzüne rahmet, merhamet, barış getiren İslam'a, onun kitabı Kur'an'a, onun peygamberi Muhammed Mustafa'ya asla mal edilemez. Onun için nerede yaşıyorsanız yaşayın başınızı asla öne eğmeyin. Başınız dik olsun. Zira siz Muhammed Mustafa'nın ümmetisiniz ifadelerini kullandı.





Yanlış din anlayışlarını asla evlerinize taşımayın





Diyanet İşleri Başkanı Görmez, ayrıca ortaya çıkan yanlış din anlayışları için 'Şiddet üreten teolojileri kendi çocuklarınıza asla taşımayınız' uyarısı yaparak Coğrafyamızda ortaya çıkan, kaos dönemlerinde ortaya çıkan, şiddet üreten teolojileri, yanlış din anlayışlarını; kendi evlerinize, kendi ülkenize, kendi çocuklarınıza asla taşımayınız dedi.

Amerika Diyanet Merkezi açılışı için hazır





ABD’nin ilk Türk İslam Merkezi olma özelliği taşıyan Amerika Diyanet Merkezi’nin resmi açılışı, 2 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in katılacağı törenle gerçekleştirilecek.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Maryland eyaletinde yaptırılan Amerika Diyanet Merkezi, açılış için hazırlıklarını tamamladı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ABD’nin başkenti Washington’a giderek, medeniyet projesi niteliği taşıyacak yapının son hazırlıklarını yerinde inceledi. Diyanet İşleri Başkanı Görmez ilk olarak merkezdeki camiyi ziyaret etti.



Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Prof. Dr. Halife Keskin'in eşlik ettiği Başkan Görmez, ABD Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Yaşar Çolak'tan merkezle ilgili bilgiler aldı. Başkan Görmez ayrıca, yapının mimarı Muharrem Hilmi Şenalp’in yanı sıra işçilerle de bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. ABD'nin en büyük İslam Merkezi olan Külliyedeki bin 760 kişi ibadet edebileceği iki minareli cami özellikle cuma namazı için yüzlerce insanın çevre eyaletlerden de gelerek namazlarını kıldıkları ve kültür merkezindeki hizmetlerden yararlandıkları bir buluşma noktası hüviyetini şimdiden kazanmış durumda. Cami eksenli bir kompleks olan Külliyede Caminin yanı sıra Türk-İslam Bahçesi, Kültür Merkezi, Misafirhane, Konferans Salonu, Sosyal Tesisler ve Spor Salonları yer alıyor. ABD'nin en büyük İslam Merkezi özelliği taşıyan Külliye, 16. yüzyıl geleneksel Osmanlı mimarisine uygun olarak inşa edildi. Bin 879 metrekare alan üzerine inşa edilen Caminin altında İslam Eserleri Müzesi yer alıyor. Selçuklu mimarisine uygun inşa edilen Amerika Diyanet Merkezinde kütüphane, konferans, sergi ve toplantı salonları bulunuyor. Külliye içinde yer alan İslam Araştırmaları Merkezi’nde Türkiye'den ABD'ye gidecek öğrencilere eğitim hizmeti de sunulacak. Külliyede geleneksel Türk ev mimarisini yansıtan 3 farklı döneme ait 10 adet konak bulunmakta.





İki minareli tek camii





Amerika’da iki minareli tek cami olma özelliğine sahip cami, 16. Yüzyıl Osmanlı mimari tarzında inşa edildi. Cami mimarisinin en önemli özelliği, merkezi kubbe sistemi kullanılarak mekanda birliğin sağlanmış olması. Bu sayede elde edilen kapalı alanda aynı anda bin 760 kişinin ibadet etmesi mümkün olabilecek. Kapalı alan ve avlu ile birlikte aynı anda üç bin kişinin ibadet etmesi mümkün olabilecek.



Madde ve mana mimarisi Caminin iç tezyinat ve süslemesinde geleneksel motifler kullanılarak özgün örnekler sergilendi. Gelenek-modernizm dualitesine; nonfigüratif, 'abstre resim' sayılan hat sanatına ağırlık verilerek yapılan tezyinatla, ‘sadeleşmiş mimari’ anlayışta saf Türk-İslam mimarisi çözümü getirilmiş 'madde ve mana mimarisi' birleştirilmiş.





Çiniler Türkiye'den





Mihrap üst kısmı ve yan tarafları Türkiye’den getirilen çinilerle süslendi. Mihrabın alınlığında Allah’ın 99 ismini remz eden hayat ağacı figürü bulunuyor.





Mimaride Selçuklu izleri





Amerika Diyanet Merkezi, Selçuklu mimari tarzında inşa edildi. Kültür merkezinde başta Amerika’da yaşayan Türkler olmak üzere bütün Müslümanların toplantı, seminer ve konferans gibi ilmi etkinliklerini gerçekleştirebileceği teknik altyapı ve donanım mevcut.





Hat, ebru sanatı





Merkezde geleneksel Türk İslam sanatlarının uygulamalı olarak öğretildiği bir bölüm bulunuyor. Burada Türkiye’den gelen usta sanatkarlar tarafından hat, ebru, tezhip sanatları öğretiliyor.





Öğrencilere eğitim hizmeti





Külliyede İslam Araştırmaları Merkezi bölümü bulunuyor. Bu bölüm ülkemizin dini alandaki birikimini ve bazı önemli eserleri tercüme edip tanıtacağı gibi başta Amerika olmak üzere bu alanda tespit edilen önemli eserleri Türkçeye tercüme edecek. Araştırma merkezinde Türkiye’den Amerika’ya lisans ve lisansüstü eğitim için gelen öğrencilere eğitim ve danışmanlık hizmeti de sunulacak.