Yılmaz Özdil: Erdoğan’ın ABD’de açtığı caminin adı 17/25 Camisi olsun

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, ABD’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan caminin adının 17/25 Camisi olmasını önerdi. Özdil, Maryland’da yapılan caminin temelinin Erdoğan tarafından 2013’te atıldığını hatırlatarak, temel atma töreninde caminin mihrap taşı konulurken Erdoğan’ın yanında bulunan Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış’la ilgili “Mihrap taşı töreninde yeralan Zafer Çağlayan’la Egemen Bağış artık insan içine, Nişantaşı’na bile çıkamıyorlar” ifadelerini kullandı.

Özdil’in bugün (3 Nisan 2016) yayımlanan “Maryland camisi” başlıklı yazısı şöyle:

Üç sene önce, 2013.

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Asrın liderimiz Washington’a gitti, Andrews Askeri Üssü’nde askeri törenle karşılandı, Blair House’da ağırlandı, Rose Garden’da Obama’yla birlikte basın toplantısı düzenledi.

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Maryland’teki diyanet camisinin temel atma törenine katıldı, üzerinde imzası bulunan mihrap taşını koydu. Ekonomi bakanımız Zafer Çağlayan’la AB bakanımız Egemen Bağış’ın da katıldığı mihrap taşı töreninde, “açılışın Obama’yla birlikte yapılacağı” müjdelendi.

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Mihrap taşı törenine başbakan yardımcımız Bülent Arınç da katılacaktı. Ancak, kendisinin Obama kadar önemli bir randevusu vardı, asrın liderimize vekaleten Fethullah Gülen’e gitmişti. Neden gittiğini şöyle anlatmıştı: “Başbakana konuyu açtım, hocaefendi’yi ziyaret etmek istiyorum, izin verir misiniz dedim, çok memnun oldu, keşke biz de görüşebilsek dedi, selamlarımı sevgilerimi iletin, bir emri olur mu, tavsiyeleri olur mu, öğren dedi, karayoluyla dört saat gittim, fevkalade iyi bir görüşme oldu, hocaefendinin başbakanın şahsına çok büyük duaları var, kendisine büyük iltifatlarda bulundu, başbakanımızı çok seviyor, hükümetimizi pek takdir ediyor.”

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Üç sene sonra, 2016.

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Asrın liderimiz Washington’a gitti, kimse karşılamadı, kendi kendisini kendi bakanı karşıladı, anca otelde kaldı, Rose Garden filan yoktu.

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Maryland’teki camiyi kendi kendine açtı, Obama katılmadı. Mihrap taşı töreninde yeralan Zafer Çağlayan’la Egemen Bağış artık insan içine, nişantaşı’na bile çıkamıyorlar. Mihrap taşı konulurken Türkiye’nin cari açığını kapatan hayırsever Rıza, ABD’de tutuklandı. Sarraf’ı enseleyen New York savcısı “kirli politikacıların cezaevine atılması bir gereklilik olabilir” diye tweetler atıyor. Bülent Arınç’a artık “o zat” deniyor, “Manisalı Lawrence, cübbeli Bülo, siyasi cenaze, paralel hain” deniyor. “Bir emri olur mu, tavsiyeleri var mı” denilen hocaefendi, FETÖ örgütünün bir numaralı sanığı olarak müebbetle yargılanıyor, şahsına büyük dualar ettiği asrın liderimize beddualar ediyor. Mihrap taşı törenini takip eden gazetecilerden Ekrem Dumanlı, terörist olarak aranıyor, gazetesi Zaman’a el konuldu.

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Allah’ın sopası yok dedikleri, budur.

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Bana sorarsanız…

Mihrap taşında asrın liderimizin imzası bulunan Maryland’teki diyanet camisinin ismi “17/25 camisi” olsun.

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Dini siyasete alet etmenin mihenk taşı olarak, hem demokrasi tarihine geçsin, hem İslam tarihine geçsin.