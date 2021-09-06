Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan ‘adli yıl’ eleştirilerine yanıt: Önderler olarak boş alan bırakmamamız lazım, adaletsiz İslam olur mu?

Yargıtay Yeni Hizmet Binası, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua ederken, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da üstünde cübbesi varken duaya eşlik etti. Erbaş eleştirilere ilişkin olarak, “Önderler olarak boş alan bırakmamamız lazım. Adaletsiz İslam olur mu?" değerlendirmesini yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İmam Hatipliler Derneği ÖNDER tarafından bu yıl Aksaray Üniversitesi’nde organize edilen 18’inci İmam Hatipliler Kurultayı’nda konuştu.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, adaletin günümüz dünyasının ihtiyaç duyduğu en önemli değer olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ali Erbaş, “Dünyamız savaşlar, salgınlar, yoksulluk, terör gibi devasa sorunların kuşatması altında tarihin en zor dönemlerini yaşamakta. Maalesef İslam dünyasında dinin doğru anlaşılmamasını da kabul etmek zorundayız. Bunun pek çok sebebi var. İslam’ın küresel müdahalelere maruz kaldığını, herkesin yaşama hakkını hak olarak ilan eden İslam’ın muazzez yapısının, terör örgütlerince istismar edildiğini görüyoruz” dedi.