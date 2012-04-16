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Yaşam

Diyanet: Hapşırana 'çok yaşa' yerine 'Allah rahmet etsin' denilmeli

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kamil Yılmaz'dan hapşırana "Çok yaşa" yerine "Allah sana rahmet etsin" denilmesini önerdi

16 Nisan 2012 12:13

 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kamil Yılmaz'dan hapşırana “Çok yaşa” yerine “Allah sana rahmet etsin” denilmesini önerdi.
 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kamil Yılmaz, Diyanet Aylık Dergisi'nde “Kardeşlik: Üzüntü ve Sevinci Paylaşmaktır” başlıklı bir makale yazdı.
 
Akşam gazetesinin haberine göre, Kamil Yılmaz yazısında aksıran bir kişiye “Allah rahmet etsin” denilmesini istedi.
 
Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
 
“Aksırmak bazen sıhhatli olmanın alameti, bazen de hastalığın habercisi. Allah'ın verdiği bütün nimetler gibi sıhhat alameti olan aksırma için de şükredilmesi gerekir. Aksırma sırasında insana canı adeta iade edilir. İnsanın aksıran bir mümine 'Allah sana rahmet etsin' demesi aslında bir ilgi ifadesidir. Yalnızlaşan günümüz insanı aslında bugün, bu ilgiye eskisinden daha çok ihtiyaç duymaktadır.”

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