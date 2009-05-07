Diyanet görevlisi: Deprem Allah'ın imtihanı

Muğla'da, 'Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma' projesi kapsamında imamlara ve kadın din görevlilerine deprem ve zararlarının nasıl azaltılacağı konusunda seminer verildi.

Seminerde konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı İç Denetçisi Doç. Dr. İsmail Karagöz, depremin Allah'ın insanların sabrını sınadığı bir imtihan olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara ise depremin Allah'ın bir imtihanı olmadığını, yeryüzü hareketi olduğunu ifade etti.



Türk Kızılayı, 2007 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'yla protokol imzalayarak deprem ve zararlarının azaltılması konusunda, Türkiye genelinde, birlikte eğitim çalışması yapma kararı aldı. Protokol gereği imamlar ve kadın din görevlileri, doğal afetler konusunda uzman kişiler tarafından eğitilmeye başlandı. Eğitilen din görevlileri de camilere gelen cemaati, öğrendikleri konusunda bilgilendirdi.



Muğla'da da bu konuyla ilgili ilk seminer belediyeye ait Nail Çakırhan Salonu'nda yapıldı. Seminerde konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı İç Denetçisi Doç. Dr. İsmail Karagöz, Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara ve Türk Kızılayı Muğla Şube Başkanı Bülent Karakuş katıldı.



İlçe müftüleriyle birlikte 15'i kadın 60'ı erkek toplam 75 din görevlisinin izlediği seminerde konuşan Doç. Dr. İsmail Karagöz konuşmasında, depremin, Allah'ın insanların sabrını sınadığı bir imtihan olduğunu söyledi. Depremi bir musibet olarak niteleyen Doç. Dr. İsmail Karagöz “Allah insanları sürekli imtihan eder. Bu imtihan sonucunda sabredenler Allah katında yücelir. Allah onların günahlarını siler. Hayır ve şer Allah'tan geliyor. Allah bazı toplumları doğal afetlerle imtihan eder. Deprem de Allah'ın insanların sabrını sınadığı bir imtihandır. Olağanüstü hallerde insani boyut değil ilahi boyut ön planda tutulmalı. İnsanlara sabretmeyi öğretmeliyiz. Deprem sonrasında sabrederek zararlarından kurtuluruz. Doğal afet geçiren birine neden bu hatayı yaptığını sormak yerine Allah'a yönlendirmeliyiz” dedi.



Depremin bir imtihan olmadığını belirten Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara ise “Deprem Allah'ın takdiri, gazabı ve imtihanı değil. Bu yeryüzü hareketidir. Tektonik hareketlerin ve kırılmaların bir nedenidir. Allah çok merhamet edicidir, çok bağışlayıcıdır. Bu ayetlerde açıkça belirtilmiştir. Depremler kesinlikle bir imtihan değildir. Fakat depremleri bir ders olarak görüyorum. Önce tedbirini al sonra tevekkül getir. Biz önce topluma depremden korunma bilinci vermeliyiz. Bu konuda toplumun büyük kesimiyle iç içe olan din görevlilerimize büyük görev düşüyor” diye konuştu.



Türk Kızılayı Muğla Şube Başkanı Bülent Karakuş, afet zararlarını en aza indirmekte, din görevlilerimize büyük görevler düştüğünü söyledi. (dha)













