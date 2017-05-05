Diyanet, ‘cımbız’ fetvası da verdi

“Kadınların kaşlarını almaları caiz midir?” sorusuna yanıt veren Diyanet, “Mecbur değilsen kaşını, bıyığını, tüylerini aldırmak günahtır. Ama psikolojini bozacak kadar kötüyse aldırabilirsin” dedi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk‘ün haberine göre, İslam dininin 'zaruret bulunmadıkça, yaratılıştan verilmiş özellik ve şekillerin değiştirilmesini yasakladığı' belirtilen fetvada, “Bunlardan hareketle islam alimleri, herhangi bir zaruret bulunmadıkça kaşların alınmasının caiz olmadığını belirtmişlerdir” denildi.

Hangi hallerde kaş ya da bıyıkların alınacağına da değinen fetvada şöyle denildi:

“Ancak psikolojik rahatsızlığa sebep olacak ölçüde anormalliğin söz konusu olması halinde, kadının kaşlarını uygun hale getirmesinde yüz veya dudak üstü kıllarını almasında dinen sakınca yoktur.”