'Ensest fetvası'nın ardından Diyanet'in Bilgi İşlem Dairesi Başkanı açığa alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Bilgi işlem Dairesi Başkanı, verilen 'ensest fetvası'nın ardından açığa alındı. Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Haberdar'da yer alan habere göre;

Diyanet'in fetvalarına ilişkin milletvekillerinin konuşmalarına değinen Elvan, şöyle konuştu:



"Şunu çok açıklıkla ifade etmek istiyorum, sokakta aklını, ahlakını yitirmiş hiçbir insanın dahi kullanamayacağı ifadeler bunlar. Hicap duyarız bunları konuşmaktan. Böyle bir fetva söz konusu değil. Ne Alevi kardeşlerimize yönelik olarak ne de işte çocuğuyla birtakım ilişki vs. Bununla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığımızın kesinlikle ne görüşü ne de fetvası söz konusu. Ama maalesef, iletişim ve sosyal medyada sağlanan birtakım gelişmeler, iletişim teknolojilerinin çok daha iyi noktaya gitmesi vesilesi, bu gibi araçları da kullanarak, manipüle ederek, Diyanet İşleri Başkanlığımızı da kötüleyen bir takım girişimler olmuş. Bunu da ifade edeyim. Bununla ilgili soruşturma başlatıldı. Bilgi işlem Dairesi Başkanı açığa alındı. Soruşturma devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve çalışan arkadaşlarımıza böyle bir iftiranın atılması son derece üzücü bir hadise. Tamamıyla uydurma ve iftiradan ibaret."

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Alevilik ile ilgili açıklamalarının çarpıtıldığını söyleyen Elvan, Görmez'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü aktardı. Elvan, "Sayın Kılıçdaroğlu da 'Benim kabul etmediğim hiçbir kelime yok' şeklinde bir ifade kullanmıştır sayın Başkana (Görmez) ve 'Vekillerimizle birlikte sizi ziyaret edeceğim' şeklinde ifade kullanmıştır. Diyanet İşleri Başkanı'nın bana aktardığı kadarıyla söylüyorum" diye konuştu.