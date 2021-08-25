Diyanet, Atatürk’e atfen "zalim ve kâfir" diyen Mustafa Demirkan için disiplin süreci işletmemiş; "Yaş haddinden emekli oldu, kurumla bağı kalmadı"

Diyanet, Ayasofya Camisi’nde, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "zalim ve kâfir" diyen imam Mustafa Demirkan hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında yapılan başvuruya üç ay sonra “6 Ocak 2019’da yaş haddinden emekli olarak kurumla bağı olmadığı için yapılacak işlem yok” dedi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, konuya ilişkin sessizliğini koruyan Diyanet İşleri Başkanlığı, Demirkan hakkında disiplin sürecinin işletilip işletilmediğine ilişkin bir başvuruya yaklaşık 3 ay sonra verdiği yanıtta, “Demirkan’ın 6 Ocak 2019’da yaş haddinden emekli olduğunu, kurumla bağı kalmadığını ve yapılacak işlem olmadığını” belirtti.

Diyanet, Osmanlı’dan itibaren var olan Reisül-Kurra makamına, yayımladığı “Reisül-Kurra’lık Yönergesi” ile resmiyet kazandırmıştı. Diyanet’in “bağı kalmadı’’ dediği Demirkan’ın halen Diyanet İşleri Başkanlığı sorumluluğundaki Reisül-Kurra vekili olduğu öğrenildi.

Ne olmuştu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Şentop’un katılımıyla 28 Mayıs’ta Ayasofya’da gerçekleştirilen “İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni”nde, Reisül-Kurra vekili Mustafa Demirkan, Ayasofya’nın müzeye çevrilmesini anımsatarak, Atatürk’ü hedef almıştı. Demirkan, “Ayasofya gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” ifadelerini kullanmıştı. Tepki çeken ifadelerin ardından Demirkan hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulmuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise Demirkan için “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e tahammülsüzlük, Türkiye Cumhuriyeti’ne tahammülsüzlüktür. Gizli FETÖ’cü olup olmadıkları mutlaka incelenmeli” ifadelerini kullanmıştı.

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