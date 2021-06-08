Atatürk'e atfen "zalim ve kâfir" diyen imam Mustafa Demirkan Meclis gündeminde

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Ayasofya Camisi’nde, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "zalim ve kâfir" diyen imam Mustafa Demirkan'ı Meclis gündemine taşıdı.

Sözcü gazetesinden Can Çapar’ın haberine göre, Şahin, “Ayasofya'nın açılışında laik Cumhuriyet ve kurucusuna lanet okundu, atanan başimam laikliğin kaldırılmasını istedi. Bugün ise vaaz veren imam ‘zalim ve kafir' ilan etti. Hepsi de bilinçli seçilmiş gibi Ayasofya'da yaşandı. Atatürk'ün kurduğu Diyanet'ten maaş alıp beslenen bu imamlar bu cesareti AKP rejiminden alıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Şahin, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a verdiği önergede, “Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden ve söven Ayasofya imamı hakkında yapılan hakarete tepki ve yaptırımınız olacak mıdır? Atatürk'e hakaret ve halkın bir kesimine karşı kin ve düşmanlığa teşvik etmek suçundan Ayasofya imamı hakkında soruşturma açılacak mıdır?” sorularını sordu.