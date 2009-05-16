Diyadin'de genç kadına vahşi saldırı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde karnından şişlenip, burnu ve kulakları kesilerek araziye atılan kadın, ölümü beklerken tesadüfen bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, evli olduğu ve ilçe merkezinde yaşadığı öğrenilen Y.A. (23), gece saatlerinde karnından şişlenip, burnu ve kulakları kesilerek Boyalan ve Taşkesen köyleri arasına bırakıldı.

Sabaha karşı yoldan geçen minibüs sürücüsü tarafından fark edilen Y.A, hemen Diyadin Devlet Hastanesine getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Y.A, hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili olarak Ü.A'nın gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

