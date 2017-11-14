Diyabette erken tanı organ hasarını engelliyor

İSTANBUL, (DHA)-GÜNÜMÜZÜN en yaygın kronik hastalıklar arasında yer alan ve bilinen adıyla şeker hastalığı, değişen yaşam alışkanlıklarıyla birlikte, her geçen gün artıyor. Son verilere göre dünyada 415 milyon diyabet hastası bulunuyor. Bu sayının 2040 yılında 642 milyon olacağı ön görülüyor.

Okan Üniversitesi Hastanesi diyabet hakkında halkı bilinçlendirme çalışmaları yapan sağlık kuruluşlarının başında geliyor. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında, diyabetin sebepleri, belirtileri, tedavisi ve neden olabileceği organ tahribatları açısından halkı aydınlatmak amacıyla, Okan Üniversitesi Hastanesi’nde, diyabet tedavisi gören hastalara \'Diyabet Farkındalık Eğitimi\' ve ücretsiz kan ölçümü gerçekleştirildi.

ŞEKER HASTALIĞINDA FARKINDALIK ÇOK ÖNEMLİ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan tarafından gerçekleştirilen eğitimde, “İnsülin Uygulamaları”, “Diyabetin Organlar üzerindeki komplikasyonları”, “Diyabette Erken Tanının Önemi” konu başlıkları üzerine hastalar bilgilendirildi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, ailede diyabet hastalığı olan kişilerin özellikle dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, “Beslenme bozukluğu olan, ailede diyabet hastası olan ve buna bağlı olarak genetik yatkınlığı olan kişilerin daha çok bilinçlenmesi ve gerekli kontrollerini yaptırması gerekiyor” dedi. Uzmanlara göre diyabet tedavisinde ölçülü, dengeli ve bilinçli beslenme düzeni oluşturulması ve kan şekerini kontrol altına almak büyük önem taşıyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, diyabet hastalığında erken teşhisin çok önemli rol oynadığının altını çiziyor. Fidan, “Bugün hastanemizde gerçekleştirdiğimiz kan ölçüm testlerinde, diyabetinin farkında olmayan 3 kişi tespit ettik. Diyabet hastalığı artık bizlere çok uzak bir hastalık değil. Bu nedenle bu konudaki farkındalık çok önemli” diye konuştu.

ERKEN TEŞHİS EDİLDİLMEZSE ORGANLARDA HASARA YOL AÇIYOR

Fidan \"Önlem alınmadığı takdirde diyabet hastalığı, organ hasarı problemlerine de yol açabiliyor.Yüksek seyreden şeker ve akabinde bozulan damarlara ve organ sorunlarına neden olur. Kalp dışında bu hastalıktan en çok etkilenen organlar arasında böbrekler ve gözler gelir”dedi.

Fidan stresi azaltmak ve tedavi sürecini hızlandırmak için beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesinin ve egzersiz yapmanın önemine dikkat çekerek şöyle dedi: ‘’Hafif bir fiziksel aktivite, yoğun egzersizden tamamen farklı olarak pek çok olumlu etki gösterir. Bu önemli bulgu, özellikle yoğun egzersizi sürdüremeyen veya yapması mümkün olmayan kişilere önerilen egzersiz kriterlerinin daha ulaşılabilir olması yönünde fayda sağlayabilir’’.