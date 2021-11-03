"Diyabetli Çocuklar İçin Mutlu Eden Tarifler" kitabı yayınlandı

Diyabetli Çocuklar Vakfı tarafından yayınlanan, "Diyabetli Çocuklar İçin Mutlu Eden Tarifler" kitabı raflarda yerini aldı. Kitabın geliri, diyabetli ve çölyaklı çocukların beslenme ihtiyaçları için kullanılacak.

Günümüzde Tip 1 diyabetli çocukların tedavisinde önemli değişimler yaşanıyor. Bir yandan, örneğin günde 5-10 kez parmak delerek glukoz ölçümü yerine sensörlerle, acı duymadan, günde 288 kez glukoz değerlerini görmek gibi 10-15 yıl önce hayal edilemez gelişmeler oluyor; öte yandan ise diyabetli çocukların başta besin seçimleri olmak üzere daha esnek bir yaşam biçimi sürmeleri mümkün oluyor.



Bu sayede diyabetle arkadaş olmak, daha ötesi, diyabetle mutlu bir şekilde yaşamak mümkün ve konuşulur hale geliyor. Bununla birlikte, insülinin keşfinden 100 yıl sonra, diyabetli çocukların tedavisinde beslenme ve günlük yaşam düzeni önemini koruyor.

Koç Üniversitesi Çocuk Diyabet Ekibinden Diyetisyen Tuğba Gökçe tarafından hazırlanan kitapta, diyabetle mutluluk arasında güzel bir bağ kuruyor ve çocukların kan şekerlerini “fırlatmayan” ve sevinçle yiyecekleri 51 tarif yer alıyor.

Diyabetli Çocuklar Vakfı tarafından yayınlanan kitabı, linke tıklayarak satın alabilirsiniz.

Kitabın geliri, diyabetli ve çölyaklı çocukların beslenme ihtiyaçları için kullanılacak.