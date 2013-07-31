Diyabete insülinden başka bir çare var

Selçuk Üniversitesinde 7 yıl süren labaratuvar ve denek çalışmaları sonucunda, diyabet hastalığında insülin kullanım sıklığı ve miktarını zamana bağlı olarak azaltan, yüzde 100 bitkisel "BVT Mengüsu" adını verilen özel bir sıvı üretildi

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Levent Baş, yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde 7 yıl süren laboratuvar ve denek çalışmaları sonucunda diyabet hastalarının kullanımına yönelik takviye edici bir gıda üretmeyi başardığını söyledi.

Bitkisel karışım yoluyla elde edilen "BVT Mengüsu" adını verdikleri bu sıvının tamamen doğal olduğunu ifade eden Prof. Dr. Baş, "İçeriğinde zeytin yaprağı, acı badem, ceviz yaprağı, termiye, karadut yaprağı, murt yaprağı, kekik, ada çayı, çemen otu ve ısırgan otu bulunuyor. Ürünümüzü kullanan hastalar, günlük tavsiye edilen 30 ml’lik (1 kapak) dozu akşam yatmadan önce kullanmalılar. BVT Mengüsu, başlı başına bir ilaç olarak düşünülmemeli. Bu yüzden hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacı ile kullanılamaz. Takviye edici bir gıdadır" dedi.

Prof. Dr. Baş, BVT Mengüsu'nun, diyabet hastalığında insülin kullanım sıklığı ve miktarını zamana bağlı olarak azalttığını aktardı.

Yaşam kalitesini artırıyor

BVT Mengüsu'nun hekim kontrolünde olması gereken diyabet tedavisini desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak amacı ile geliştirildiğini vurgulayan Baş, bu sıvının, diyabet hastalarının kan lipid değerlerinde normalleşmeyi, kan şekerindeki dalgalanmanın önlenmesini, HbA1c değerinin kademeli olarak olumlu seyretmesini, diyabetin yarattığı damarsal bozuklukların en az seviyeye indirilmesini ve yaşam kalitesinin artırılmasını sağladığını bildirdi.

Hastalarda özellikle önceden geçirilmiş mide ülseri, sindirim sistemi kanaması ya da gastrit gibi rahatsızlıklar varsa kullanımların özel dozlarla yapılması gerektiğini anlatan Baş, emziren ve hamile bayanlar tarafından kullanılmasını şimdilik önermediklerini aktardı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onay alındı

Baş, hiçbir kimyasal içermeyen BVT Mengüsu'nun, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan onayla Türkiye’nin 45 ilindeki eczanelerde satışına başlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hiç şüphe yok ki; bitkiler, diyabet tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Dünyada 800'den fazla bitkinin diyabet tedavisinde faydalı olduğu bildirilmektedir. Günümüz tıbbında geleneksel sistemlere, özellikle bitkisel ilaçlarla tedaviye ilgi giderek artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 2000 yılında hazırladığı raporunda, Avrupa, Avustralya ve Kuzey Amerika’da yaşayan insanların yaklaşık yüzde 50'sinin hastalıklarının tedavisi için ilacın yanı sıra alternatif-destekleyici tedavi metotlarından birini kullandıklarını ve bu metotlar içinde en çok kullanılanın da bitkisel takviyeler olduğunu açıklanmıştır. Bunlar arasında zeytin yaprağı, acı badem, ceviz yaprağı, termiye, karadut yaprağı, murt yaprağı, kekik, adaçayı, çemen otu, ısırgan otu gibi bitkilerin de diyabet tedavisi için faydaları belirtilmiştir."