Diyabet hikâyeleriyle umut olacaklar

İSTANBUL, (DHA)- DİYABETE pozitif taraftan bakan ünlü isimler, iş adamları, sporcular başarı öykülerini 2. Diyabetli Çocuklar Zirvesi’nde paylaşacak. Zirve, 11 Kasım Cumartesi günü Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün öncülüğünde Beşiktaş Güney Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

Kanadalı doktor Frederick Banting’in 14 Kasım 1921’de şeker hastalarının kullandığı insülini bulduğu haftada dünyanın birçok yerinde diyabetle ilgili farkındalık etkinlikleri yapılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenecek Diyabetli Çocuklar Zirvesi ise, farkındalık etkinliklerinin Türkiye’deki ilk örneğini oluşturuyor. ‘Diyabet; Bir Takım Oyunu’ sloganıyla yola çıkan BAU, 2. Diyabetli Çocuklar Zirvesi’yle diyabetli çocukların motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

Diyabete pozitif bir taraftan bakıp başarı hikâyelerine tanıklık etmeyi hedefleyen etkinliğe P&G Başkan Yardımcısı Uluç Ayık ve Dr. Yankı Yazgan katılacak. Diyabetli Çocuklar Zirvesi, 11 Kasım Cumartesi günü saat 12.30’da BAU Beşiktaş Güney Kampüsü’nde başlayacak.

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