Diyabet hastası 7 yaşındaki Bedircan istedi; SGK harekete geçti

Ankara'da düzenlenen 'Diyabet Parlamentosu'nda konuşan 7 yaşındaki diyabet hastası Bedircan Eren, günde en az 5 kez iğneyle şeker ölçümü yaptığını belirterek, SGK'dan, çocuklar için sürekli şeker seviyesini ölçen ve aylık maliyeti 500 lira olan cihazın bedelini karşılamasını istedi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in durumu Sağlık Bakanlığı'na iletmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gelecek hafta komisyon oluşturacak.

Diyabet Parlamentosu'nda 2 hafta ömrü olan ölçüm cihazlarının aylık maliyetinin 500 lira olduğu ifade edildi. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; talebi dinleyen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, durumu Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a iletti. Erdem, “Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik tahribattan kurtarılması için bu sensör ve insülin pompalarının SGK tarafından karşılanmasını istiyoruz. Tip-1 diyabet hastası çocuklar ayda 350 iğneye maruz kalıyor. Okullarında ölçüm yapabilecekleri yer olmadığı için arkadaşlarının yanında iğne yapıyor ve psikolojileri bozuluyor” dedi.

"Şekeri yükselince çok ağlıyor"

Anne Arzu Eren, Bedircan’ın bazen günde 12 defa ölçüm yaptığını söyledi. Eren, “Oğlum, ‘Ben neden diğer çocuklar gibi değilim? Neden parmaklarım sürekli kararıyor ve meyve suyu içemiyorum?’diyor. Şekeri yükselince çok ağlıyor” diye konuştu.

Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Temel Yılmaz, 18 yaş altında 18 bin Tip-1 diyabetli çocuk olduğunu kaydetti. Çocuklarda şeker hastalığının çok riskli olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Sürekli glukoz izleme sistemleri cilde yapışan bir düğmeyle 24 saat boyunca her 5 dakikada bir ölçüm yapıyor. Kişi istediği zaman ölçümlerini görebiliyor” ifadesini kullandı.

Yılmaz, şöyle konuştu:

“Şekerdeki ani hareketlilik ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Anne babalar, geceleri nöbetleşe ölçüm yapıp çocuklarının nöbet geçirmemesi için mücadele veriyor” dedi. Glukoz izleme sisteminin aileleri rahatlatacağını dile getiren Yılmaz, “Bu sistemin en önemli özelliği, alarm mekanizmasının olması. Çocuğun şekerinde ani hareketler olduğunda, anne ve babaların odasından duyabilecek şekilde alarm çalıyor. Hayat kurtarıcı bir sistem.”

Yılmaz, 18 yaş altı Tip-1 diyabet hastası çocuklar için ölçüm cihazlarının tümüyle, 18 yaş üstü için de ayda en az 1 defa SGK tarafından karşılanmasını talep ettiklerini belirtti. SGK’nın gelecek hafta komisyon oluşturacağını ifade eden Yılmaz, olumlu adım atılmasını beklediklerini söyledi.

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