Diyabet çocukları tehdit ediyor

Dünya Diyabet Federasyonu’nun 2012 verilerine göre dünyada 371 milyondan fazla diyabet hastası var ve yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle rakam her geçen gün artıyor. Endişe veren nokta ise tip 2 diyabetin çocuklarda giderek daha fazla görülmesi.



Avrupa Diyabet Çalışmaları Birliği (EASD) Diyabet & Kardiyovasküler Hastalıklar Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Eberhard Standl günümüzün en önemli ve yaygın kronik hastalıklarından biri olan diyabetteki artışa dikkat çekti. Dünyada her yıl 471 milyar dolardan daha fazla maddi kaynağın diyabet hastalığı için harcandığına değinen Prof. Standl, diyabet hastası bireylerin yarısına tanı konulamadığını söyledi.

Erken teşhisin önemine vurgu yapan Prof. Standl, değişen beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzının tip 2 diyabetin eskisine göre daha erken yaşlarda görülmesine neden olduğunu ve buna bağlı olarak diyabet komplikasyonlarının da daha erken yaşlarda ortaya çıktığını söyledi.

“Diyabet sinsi bir hastalıktır” diyen Dr. Standl, diyabetin farklı sistem ve organlar üzerinde yarattığı ciddi hasarları şöyle anlattı: “Bu komplikasyonlar arasında hem hasta hem de yakın çevresini fiziksel ve psikolojik açıdan olumsuz etkileyen inme/kalp krizi riskinde diyabeti olmayanlara göre 2 kat artış, körlükle sonlanabilen ilerleyici görme kaybı, cinsel fonksiyon bozuklukları, depresyon, nakil gerektirebilen böbrek yetmezliği, dolaşım bozukluğuna bağlı uzuv kayıpları (uluslararası diyabet federasyonu verilerine göre yılda 1 milyondan fazla hastanın bacağı kesilmekte) yer almaktadır. Bu nedenle erken tanı ve etkin hastalık kontrolü giderek daha önem kazanmaktadır.”

Prof. Dr. Eberhard Standl, ömür boyu süren kronik bir hastalık olduğu düşünüldüğünde diyabete bağlı komplikasyonların önlenmesi için hastaların tedavilerini benimsemelerini kolaylaştıracak yaklaşımların son yıllarda giderek ön plana çıktığını da sözlerine ekledi.