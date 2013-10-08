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Divan Otel'e 'Gezi protestolarındaki cesareti' için ödül

Gezi eylemleri sırasında göstericilere kapılarını açan Divan Otel'e uluslararası ödül geldi

08 Ekim 2013 11:54

 

Gezi Parkı eylemleri sırasında göstericilere kapılarını açan Divan Otel'e "misafirperverliğin kriz anlarında da ne kadar gerekli olduğunu" gösterdiği için uluslararası ödül geldi.

Dünya otelcilik sektöründe en prestijli ödüllerden sayılan 'Hospitality Innovation Award'a bu yıl Divan Otelleri'nin sahipleri Ali Koç ile Semahat Arsel layık görüldü.

Hürriyet gazetesinden Ali Mercimek’in haberine göre merkezi Münih'te bulunan PKF hotelexperts isimli kuruluş tarafından verilen ödülün çarşamba akşamı Münih'te yapılacak bir törenle sahiplerine takdim edileceği duyuruldu.

Ödülün gerekçesini açıklayan PKF Genel Başkanı Michael Widman, Koç Grubu'nun son 100 yılda Türkiye 'nin en büyük şirketlerini kurduğuna dikkat çekerek, “Divan Otelleri küçük fakat imajı büyük 11 otel ve 1447 yataktan oluşuyor. Bunun yanı sıra Divan Oteli ve Koç Ailesi son Gezi Parkı protestolarında sivil dayanışma ve cesaretin önemli bir örneğini göstermiş, misafirperverliğin kriz anlarında da ne kadar gerekli olduğunu kanıtlamıştır” dedi.

2007 yılından beri verilen 'Hospitality Innovation Award', uluslararası otelcilik alanında gösterilen başarı ve sosyal angajmanlar baz alınarak veriliyor.

Ödüle son üç yılda Motel One oteller zinciri, SOS Kinderdorf ve Studiosus layık görülmüştü.

 

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