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Polis, Divan Oteli'nin içine biber gazı sıktı

Polisin Gezi Parkı'na müdahalesinden sonra yüzlerce kişi Divan Oteli'ne sığındı. Bunun üzerine polis otelin içine de gaz sıktı

16 Haziran 2013 02:39

Polisin Gezi Parkı 'na müdahalesinden sonra yüzlerce kişi Divan Oteli’ne sığnıdı. Bunun üzerine polis otelin içine de gaz sıktı. Binanın içinin tamamı gaz dolarken, göstericiler hem zemin katta, hem de alt katta bulunan konferans salonlarına sığındı. Aralarında çok sayıda çocuk, kadın ve engellinin bulunduğu onlarca kişi, havalandırmanın bulunmadığı konferans salonlarında yere yığıldı.

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Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Bu sırada bazı göstericiler baygınlık geçirdi. Bazı kişiler otelin önüne çıkıp bayrak açtı ve İstiklal Marşı'nı söyledi.

Bu arada Divan Otele ambulans çağrıldı. Aralarında bir çocuğun da olduğu bazı yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bu arada çok sayıda kişi otelin içindeki bekleyişini sürdürüyor.

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