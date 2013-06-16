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Ali Koç'un 'Divan Otel'in kapısı kapanırsa herkesi işten çıkarırım' dediği iddiası yalanlandı

Koç ailesi kaynakları, Ali Koç'un, 'Divan Otel'in kapısı kapanır, otele polis alınır ve otelde yardımlar kesilirse ordaki herkesi işten çıkartacağımızı söyledim' dediği iddiasını yalanladılar

16 Haziran 2013 03:28

Taksim Gezi Parkı’na akşam saatlerinde Çevik Kuvvet ekiplerinin tazyikli su ve biber gazı ile yaptığı müdahale sonrası yaralanan çok sayıda vatandaş için Divan Otel’inde revir oluşturuldu.

Polisin müdahalesinin hemen ardından Divan Otel'in sahibi olan Fenerbahçe eski Asbaşkanı Ali Koç’un, "Otelin kapısı kapanır, otele polis alınır ve otelde yardımlar kesilirse ordaki herkesi işten çıkartacağımızı söyledim" dediği iddia edilidi.

Söz konusu iddia, Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi cumhuriyet.com.tr ile Twitter'da eğlence dünyasından haberler veren capamag hesabından verilen mesajlarda yer aldı. Ancak T24'ün ulaştığı Koç ailesi kaynakları, Ali Koç'un kesinlikle böyle bir talimat vermediğini ve açıklama yapmadığını belirterek iddiayı yalanladılar.

T24'ün notu: T24, bu iddiayı önce, yayımlayan mecralardan alıntı yaparak okurlarıyla paylaştı. Ancak gece yarısından sonra Koç ailesi kaynaklarına ulaşarak, iddianın doğru olmadığına ilşikin düzeltmeyi yayımladı.

 

 

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