Distopik kent manzaraları sunan Seydi Murat Koç'un "Ertesi Gün" sergisi sanatseverlerle buluştu

T24 Kültür Sanat Servisi

Hayvanların ve bitkilerin hakimiyeti ele geçirdiği distopik kent manzaralarını çizim ve resim arasında yaptığı sentezle var olan Seydi Murat Koç'un "Ertesi Gün" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu.

Üretim süreci boyunca farklı medyumlardan yararlanan Koç, kalın renkli boya tabakalarıyla çizdiği distopik desenleri beyaz impastoyla kaplıyor ve yüzey ile altta yatan renkli zemin arasında yarattığı karşıt bağlantıyla doğa ve insanlık arasındaki varoluşsal mücadeleye dikkat çekiyor.



Endüstriyel görünümlü terk edilmiş şehirleri anıtsal mezar taşları görünümünde sunan sanatçı, sergide yer alan Anadolu endemik çiçekleri figürleriyle de doğanın bu evrendeki hakimiyetini ön plana çıkarıyor.



"Ertesi Gün", günümüz dünyasında yaşanan olaylara eleştirisel bir bakış açısıyla yaklaşırken aynı zamanda da her zaman bu günlerin de ertesi olduğunu izleyiciye hatırlatıyor.

Seydi Murat Koç'un "Ertesi Gün" isimli sergisi 30 Nisan tarihine kadar Ferda Art Platform’da sanatseverleri bekliyor.

Seydi Murat Koç kimdir?

Seydi Murat Koç 1981 yılında Akşehir’de doğdu. 1998 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalı’ndan, 2002 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen Doğuş Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Bugüne kadar 15 kişisel sergi gerçekleştirdi ve 150’nin üzerinde ulusal ve uluslararası sergide yer aldı. RH+sanat Dergisi "2005 Yılı Genç Ressamı", 2010 yılı 70. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Başarı Ödülü gibi ödülleri içeren 18 ödüle layık görüldü.