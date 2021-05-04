Disneyland'da prensin Pamuk Prenses'i öpme sahnesine cinsel saldırı itirazı

Disneyland'da yenilenen 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' temalı platforma, prensin uyuyan Pamuk Prenses'i öptüğü bir bölüm eklendi. Uzmanlar ise prensin Pamuk Prenses'i izin almadan öpmesine tepki göstererek "Bu bir cinsel saldırı, çocuklara kötü örnek" dedi.

ABD'nin California eyaletinde Anaheim şehrindeki ünlü eğlence parkı Disneyland, Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl kapalı kaldıktan sonra cuma günü tekrar açıldı. Disneyland açılır açılmaz da Pamuk Prenses ile ilgili tartışma başladı.

Dünyaca ünlü eğlence parkında, 1937 yapımı Walt Disney çizgi filmi "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler"in bir platformu bulunuyor. Bu platforma, orijinal çizgi filmdeki gibi prensin uyuyan Pamuk Prenses'i öptüğü bölüm eklendi. "Pamuk Prenses'in Korkunç Yolculuğu" olarak bilinen platforma yeni eklenen bölümde, prens öldüğünü sandığı Pamuk Prenses'i öperek kötü kraliçenin lanetini kaldırmaya çalışıyor. İşte prensin öldüğünü sandığı Pamuk Prenses'i izinsiz öpmesi büyük tepkiye neden oldu.

"Çocuklara kötü örnek"

NTV'de yer alan habere göre 2021 yılında Disneyland'ın böyle bir sahneyi koymasının kabul edilemez olduğunu söyleyen uzmanlar, prensin izin almadan Pamuk Prenses'i öpmesinin bir cinsel saldırı olduğunu savundu.

Söz konusu öpücüğün rızaya dayalı olmamasının çocuklara kötü örnek olduğunu ve cinsel istismar modeli oluşturduğunu öne süren uzmanlar, eğlence parkına yeni eklenen bölümün hemen kaldırılmasını istedi.

SFGate gazetesinde yayımlanan eleştiride, "Prensin, Pamuk Prenses'i izin almadan öpmesi kesinlikle gerçek bir aşk öpücüğü değil. Sadece bir cinsel saldırı. Eski Disney filmlerinde rıza dışı davranışların büyük bir sorun olduğunu kısa süre önce kabul ettik. Çocuklara, iki tarafın da etkileşime girmeye istekli olduğu belirlenmemişse cinsel davranışların istismar olduğunu öğretmeye çalışırken bu yapılan büyük bir yanlış. Ayrıca Disneyland'ın bu kadar tartışmalı bir bölümü ısrarla eğlence parkına eklemesini de anlamıyoruz" denildi.