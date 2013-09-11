Disney'den 'fısıldayan parmaklar' teknolojisi

Disney şirketi sesi, insan vücudunun iletken özelliğini kullanarak nakledebilen bir cihaz geliştirdi.

Ishin-Den-Shin adı verilen teknolojiyle, sesi kaydetmek için sıradan bir mikrofon kullanılıyor. Cihaz, kaydedilen sesi, mikrofonu tutan kişinin vücudu tarafından iletilen, duyulmayan bir sinyale çeviriyor.

Mikrofonu tutan kişi, bir başka kişinin kulağına dokunduğunda, organik bir hoparlör oluşuyor ve ses duyulabilir bir hâle dönüşüyor.

Ses sinyali, her türlü fiziksel dokunuşla insandan insana nakledilebiliyor.

Mikrofona bağlanan ses kayıt cihazı, kullanıcının cildi çevresinde bir elektrostatik alan oluşturuyor.

Disney Araştırma Birimi'nin internet sitesi, bu teknolojiyi şöyle tanımlıyor: "Bir başka kişinin kulağına dokunulduğunda, elektrostatik alan çok küçük titreşimlere neden oluyor. Bunun sonucunda parmak ve kulak bir hoparlör oluşturuyor ve ses sinyalleri, dokunulan kişi için duyulabilir hâle geliyor."

Bu cihaz kullanılarak yapılan ses kaydı, sadece dokunulan kişi tarafından duyulabiliyor.

Sesi iletmek için insan vücudunun kullanıldığı çalışmalarda son dönemde önemli bir artış kaydedildi.

İç kulak ve kafatasındaki kemiklerin kullanıldığı ses iletim sistemi son olarak Google tarafından geliştirilen gözlüklerde ve bazı özel kulaklıklarda kullanıldı.

Salford Üniversitesi'nden Ses Mühendisi Profesör Trevor Cox "İnsan vücudu iletken olduğu için sinyalleri bu şekilde iletmeniz elbette mümkün. Ancak bu teknolojiyle ne yapabileceklerini henüz tam olarak anlayamıyorum." dedi.

Profesör Cox, her şeye rağmen, bu teknolojinin, 'nereden geldiği belli olmayan bir büyüsü' olduğunu vurguladı.