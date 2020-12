Disney, 'Free Guy' ve 'Death On The Nile' filmlerini vizyondan çekti

Free Guy ve Death On The Nile filmleri Koronavirüs etkisiyle Disney tarafından vizyondan çekildi.

NTV'nin haberine göre; Disney, bir kez daha değişiklik yapma kararı alarak Ryan Reynolds başrollü Free Guy'ı ve Gal Gadot'lu Death On The Nile'ı vizyondan kaldırdı. İki film de takvimden tamamen kaldırıldı.



Son olarak Death On The Nile'ın ekimde vizyona girmesi beklenirken vizyon tarihi aralık ayına alınmıştı. Free Guy'ın vizyon tarihi ise temmuz ayından aralık ayına ertelenmişti. İki filmin yeni tarihleri ise henüz açıklanmadı.