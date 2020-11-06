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Kültür-Sanat

Disney, 'Free Guy' ve 'Death On The Nile' filmlerini vizyondan çekti

06 Kasım 2020 20:43

Free Guy ve Death On The Nile filmleri Koronavirüs etkisiyle Disney tarafından vizyondan çekildi.

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