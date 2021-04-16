Disney'den kapsayıcılık adımı: Tema park çalışanları cinsiyetsiz kıyafetler giyebilecek

Disney, tema parklarındaki çalışanlarının uymasını istediği kıyafet kurallarını değiştirdi. Disney tema parkları başkanı Josh D'Amaro, şirketin internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, çalışanların "kişiliklerini ifade edebilmek için daha fazla seçeneğe sahip olmasını" istediklerini belirtti.

Independent Türkçe'nin haberine göre açılımla birlikte şirketin önceden benimsediği 4 temel unsur olan güvenlik, gösteri, nezaket ve verimliliğe bir 5.'si olan kapsayıcılık da eklendi.

Disney'in yeni uygulamasında çalışanların "kadın" ve "erkek" tanımlarıyla sınırlandırılmayan, cinsiyetsiz kıyafet, saç kesimi ve mücevherlerle parklarda görev yapabilmesi öngörülüyor. Ayrıca çalışanların vücudundaki dövmeleri gösteren kıyafetler giymelerine de izin verilecek.

D'Amaro açıklamasında, getirilen esnekliklerin çalışanlarla ziyaretçiler arasında "daha zengin, şahsi ve ilgi çekici bir ilişki kurulmasını" sağlayacağını ifade etti.

Disney, tema parklarındaki çalışanları için uyguladığı sıkı kıyafet ve görünüm kurallarıyla biliniyor. İlk tema parkın açıldığı 1955'ten 2012'ye kadar uygulanan kurallar kapsamında erkek çalışanların sakal bırakmasına izin verilmiyordu.

"Dünya değişiyor, biz de buna ayak uyduracağız" diyen D'Amaro, çalışanların tema parklardaki işlerine ait olduklarını hissetmelerini amaçladıklarını da belirtti.