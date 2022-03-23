Disney Channel Türkiye, yayın hayatına son veriyor

Disney Channel Türkiye, yayın hayatına son vereceğini açıkladı. Disney Channel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Size biraz hüzünlü biraz da mutlu bir haberimiz var' ifadelerini kullandı.

Kanalın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda ‘en sevilen’ içeriklerinin tüm bölümleriyle yakında Disney+’ta olacağı belirtildi.

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz 42 ülke ve 11 yeni bölgede hizmete gireceğini duyurmuştu. Yayına başlayacağı ülkeler arasında Türkiye de var. Disney Channel, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç.

Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+’ta olacak!’