Disney, bazı klasik filmlerine 'ırkçılık olduğunu bildiren içerik' uyarısı ekledi

Walt Disney, "Dumbo", "Peter Pan" ve "Jungle Book" gibi yapımlarındaki ırkçı tasvirler nedeniyle filmlere içerik uyarısı ekledi. Şirket, filmlerine eklediği uyarıda, "Bu program, insanların veya kültürlerin olumsuz tasvirlerini veya kötü muamelelerini içeriyor" ifadesine yer verdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kalıplaşmış olan bu tasvirlerin eskiden de şimdi de yanlış olduğu belirtildi. Uyarıyı taşıyan filmler arasında "The Aristocats", "Lady and the Tramp", "Dumbo", "Peter Pan" ve "Jungle Book" yer alıyor.

Şirket ilk olarak Kasım 2019'da ırkçılıkla ilgili kısa bir uyarı eklemişti. Uyarıda, "Bu program ilk yapıldığı haliyle sunulmaktadır. Bu nedenle modası geçmiş kültürel tanımlamalar içerebilir" ifadeleri yer alıyordu.