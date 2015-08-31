'Dismaland'ın kapıları açıldı

Hangi prenses burada oturmak ister? Bir masal şatosu mu yoksa perili ev mi? Banksy klişelerle oynamayı seviyor. Onun parkı şeker renkleri yerine sert gerçekleri gösteriyor. Büyük dönme dolap güvenli değil gibi görünse de parkta bir tura ne dersiniz?#links #

Dismaland’ın kapısında ziyaretçileri güvenlik karşılıyor. Bunlara hava alanları ya da kamu binalarından aşinayız. İki görevlinin görünüşü samimi ancak biraz tedirginlik yaratıyor. ABD’li Bill Barminski burada devletin kontrol tutkusunu abartılı bir şekilde eleştiriyor.

Her köşede yeni bir illüstrasyon

Dismaland her köşesindeki yeni bir illüstrasyon ile şaşırtıyor. Bu sahne Hitchcock’un ünlü filmi “Kuşlar”ı anımsatıyor. Şaşmamak lazım. Zira parkını “küçük çocuklara uygun olmayan aile parkı” diye tanımlamıştı.

Nükleer bir yıkım da Dismaland’ın önüne geçememiş! Konuk sanatçı Dietrich Wegner’in mantar şeklindeki atom bulutu ve nükleer teknolojinin yıkıcı gücünü hatırlatan birçok fotoğraf savaşın anlamsızlığını anlatıyor. Ümitsiz bir çağrı mı acaba?

Bu illüstrasyonda devlet otoritesini sembolize eden bir Kuzey İrlanda polis otobüsü tam anlamıyla suya düşmüş. Yeşil kaydırak durumdan bir çıkış yolunu mu sembolize ediyor yoksa sanatçı İrlanda ihtilafına mı gönderme yapıyor? Bu sorunun yanıtını vermek ziyaretçilere kalmış.

Los Angeles’li Mike Ross, kamyon ve borularla hazırladığı heykelini böyle adlandırıyor. Cesur ziyaretçiler borunun içinden üstteki kamyona tırmanıp pencereden dışarıyı izleyebiliyor. Bu makinelerin büyüleyici gücü sanatçının “Big Rig Jig” adlı eserine esin kaynağı olmuş.

Dismaland'ın 'huzurlu köşesi'

Nihayet Dismaland’da huzurlu bir köşe. İsteyen plaj dekorlu bu parktaki tuvalet kağıdı rulosu şeklindeki banka oturup dinlenebiliyor. Ama dikkat! Arkada bir uyarı levhası gizli.

Harika boyanmış bir atlı karınca. Görüntü yanıltmasın. Beyaz tulum giymiş adamın elinde kasap bıçağı var. Dismaland’a gelen böyle tuzaklara hazırlıklı olmalı!

Hayvan hakları savunucuları, yunus gösterilerini eleştiriyorlar. Banksy de konuyu kendi bakış açısıyla ele almış. Banksy ziyaretçilerin bu heykel önünde şaşkın bir ifadeyle fotoğraf çektirdiklerini görmek için sabırsızlandığını söylemişti. Dismaland 27 Eylül’e kadar açık kalacak.