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Yaşam

Dişli'nin yeğeni yargı yolunda

Şaban Dişli’nin yeğeninin ortak olduğu Sırma Su kaçak çıktı. "Bu bir vahşet" diyen inceleme heyeti suç duyurusu yapacak.

05 Eylül 2008 03:00

Sapanca’da kaçak olduğu ve yapıldıktan sonra ruhsat için işlemlere başlandığı iddia edilen Sırma Su tesislerinde Ankara Mimarlar Odası’ndan gelen üyeler inceleme yaptı.

Görevinden istifa eden Şaban Dişli’nin yeğeni Davut Dişli’nin ortak olduğu Sırma Su’nun tesisleri ile ilgili komite üyeleri “Ortada ciddi bir vahşet var, konuyu yargıya taşıyacağız” dedi.
Ankara Mimarlar Odası Afet İşleri Komitesi’nden Mücella Yapıcı ve Mehmet Emin Çevik, beraberlerinde Kocaeli ve Sakarya Mimarlar Odası temsilcilerinden oluşan 7 kişilik ekip tesislerin bulunduğu Mahmudiye köyündeki sahayı inceledi. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen imar planının bir anlamda vadiyi yapılaşmaya açtığını kaydeden Yapıcı, “Bu plan usulsüz yapılan sanayi yapısını yasal hale getirmeye çalışıyor. Bu da planlama niteliğine ters ve kamu yararına aykırı” diye konuştu.

‘Bu bir vahşet’

Afet komitesinde bulunan Mehmet Emin Çevik de 4 konuda yargıya başvuracaklarını belirterek şunları söyledi:

“Bizim açtığımız dava en az 4 konuda daha suç duyurusu niteliği taşıyacak. Bunlardan biri İmar Kanunu, bir diğeri Orman Kanunu, diğeri DSİ ile ilgili kabotaj ve güzergah problemi. Onun dışında yakın plan kararlarına bakamadık. Bu kararların daha ciddi sorunlar ortaya çıkarma ihtimali var. Depremi yaşamış vatandaş olarak değerlendireyim, bu bir vahşet.”

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