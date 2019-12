Dişlerinizi günde 1 kez diş ipiyle temizleyin

Dişinizi ihmal etmeyin

Prof. Dr. Uzel, yaptığı açıklamada, ağız ve diş sağlığının üzerinde hassasiyetle durulması gereken önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'de yaşayanların artık dişini fırçalama konusunda duyarlı bir yaklaşım sergilemeye başladığını belirten Prof. Dr. Uzel, "Dişleri doğru ve belli kurallara göre özenle fırçalamak gerekli. Her gün en az 3 dakika, sabah ve gece yatmadan önce dişleri fırçalamalıyız. Altın kural, tüm yüzeyi, etinden diş ucuna doğru fırçalamaktır" dedi.Prof. Dr. Uzel, yapılan araştırmaların fırçalamanın diş çürüğünü yarı yarıya azalttığını gösterdiğini kaydederek, şunları söyledi:"Ancak bu yeterli olmuyor. Fırçanın ulaşamadığı bölümler var. Özellikle çapraşık dişler ya da ağızda sabit protezler varsa, ortodontik tedavi uygulanıyorsa sorun daha da büyüyor. Burada diş ipi devreye giriyor. İp kullanımı diş aralarının daha etkili temizlenmesini sağlıyor. Ayrıca iki diş arasında 'gizli çürük' veya diş taşı olabiliyor. Bu uygulamada eğer iplikte tiftiklenme oluyor ise bu çürük habercisidir. Acilen gerekli önlemin alınması gerekiyor."ABD ve Avrupa ülkelerinde diş ipi kullanımının yaygın olduğunu belirten Prof. Dr. Uzel, insanların yoğun ortamlarda bile bunu rahatlıkla uyguladıklarını anlattı. Prof. Dr. Uzel, "Bu yöntem son derece sağlıklı. Her gün mutlaka fırçalamadan önce dişlerin iple bir defa temizlenmesi gerekir. Türkiye'de de bu uygulamanın alışkanlık haline getirilmesi sağlanmalıdır" dedi.Olası rahatsızlıkların önlenebilmesi için öncelikle diş fırçalama alışkanlığının kazanılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Uzel, "Bu alışkanlığı kazananlar ise bunu sürdürmeli, henüz kazanmayanlar da bu konuyu ciddiye almaları gerekli. Nasıl her gün yüzümüzü yıkıyor, saçımızı tarıyorsak dişimizi de bu bakımın içerisine almalıyız. Ayrıca hekime gitme alışkanlığı kazanılması gerekir" diye konuştu.Prof. Dr. Uzel, dişin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Sorunlu bir diş var ve tedavi edilmez ise diş köklerindeki iltihap dokusu vücuda yayılarak, başta göz olmak üzere kalp ve böbrek rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Bu sorun, kalp rahatsızlıklarında, endo kalp denen bölgede iltihaplanmaya ve kalp romatizmasına benzer olayların meydana gelmesinde etkili olabiliyor. Gözlerde ise odak enfeksiyonuna neden olduğu görülüyor.Ayrıca diş eksikliği olanlar çiğneme işlemlerini tam anlamıyla yapamazlar, bu nedenle de mide ve sindirim şikâyetleri yaşayabilirler. Tüm bu nedenlerden dolayı dişlerimizi ihmal etmeyip, sorunlu dişimiz var ise acilen hekime başvurarak tedavisini gerçekleştirmek gerekiyor. Sağlık, ağızdan başlar. Nasıl insanın elleri, ayakları, kulağı, burnu bir organ ise diş için de aynı durum söz konusudur. Her dişi bir organ kabul edip bakımını iyi yapmak gerekir."