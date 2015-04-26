Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir kadının dişlerini fırçalarken yuttuğu diş fırçası, devlet hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla alındı.

Çamoba Mahallesi'nde yaşayan H.T.O. (44), kahvaltıdan sonra dişlerini fırçalarken diş fırçasını yuttu.

Yemek borusunun tıkanması nedeniyle fenalaşan kadın, yakınları tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine götürüldü.

Acil Serviste ilk müdahalesi yapılan H.T.O, ameliyata alındı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdinç Karagözler başkanlığındaki ekibin gerçekleştirdiği yaklaşık 40 dakikalık operasyonla, kadının midesinden 15 santimetrelik diş fırçası çıkarıldı.

Müşahede altına alınan H.T.O'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'Ben de çok şaşırdım'



Op. Dr. Karagözler, nöbetinin bitmesine az süre kala telefonla çağrılması üzerine Acil Servise gittiğini söyledi.

H.T.O'yu muayene ettiğini anlatan Karagözler, şunları kaydetti:

"Hakikaten midesinde bir diş fırçası vardı. Hastayı hemen ameliyata alarak diş fırçasını çıkardık. Şu anda hastamız serviste yatıyor, genel durumu da gayet iyi. Nasıl yuttuğunu bilmiyoruz. Belki o sırada öğürme refleksiyle fırçayı elinden kaçırmış olabilir. Böyle 15 santimetrelik uzun bir parçanın, sert bir diş fırçasının mideye inebilmesine ben de çok şaşırdım ama oluyor böyle şeyler."