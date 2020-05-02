Disleksi olan Aslı Enver: Çocukken sorun yaşıyordum ama bu bir kusur değil

Oyuncu Aslı Enver, Instagram’da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Disleksi (okuma ve öğrenme bozukluğu) hastası olan ünlü oyuncu, senaryoları nasıl okuduğunu da anlattı.

İşte Aslı Enver'in takipçilerinin sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

◊ Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?

- İç mimar olurdum.

◊ Parmağınızdaki yüzük kimden?

- Rahmetli anneannemin yüzüğü. Ondan bir parça taşımak hoşuma gidiyor.

◊ Aslen nerelisiniz?

- Babam Kıbrıs’tan, annem İstanbul. Ben Londra doğumluyum.

◊ Kalp mi, mantık mı? Hangisini dinleyelim?

- 30 yaşından sonra mantık. Deneyelim en azından.

◊ Yüzünüzde estetik var mı?

- Yok. Gözünüzün önünde büyüdüm zaten.

◊ Floransa’da yaptığınız en çılgınca şey?

- Floransa’da olan Floransa’da kalır.

◊ Disleksi sizi ne şekilde zorluyor? Senaryoları nasıl okuyorsunuz?

- Okuma zorluğum var, evet. Çocukken bununla ilgili sorun yaşıyordum ama yıllar içinde bunun bir kusur olmadığını anladım. Okumakta çok zorlanıyorsunuz ama zaman içinde kendinize uygun taktiklerle çözebiliyorsunuz. Ben senaryoların altını çizerek ve hemen ezberleyerek okuyorum. Pratikle bir şekilde kendi yolunuzu buluyorsunuz.