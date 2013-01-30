DİSK'ten gazetecilere çağrı

Ocak ayı, basın sektörü için bir kez daha tensikatların konuşulduğu bir ay oldu. Biliyoruz ki tensikatlar, şubat ve mart ayında da sürecek. Biliyoruz ki martta sona erecek bu hal, 2014’ün Ocak ayında yine tüm gazetecilerin gündeminde olacak ve yine aramızdan birileri daha, kaç ay süreceği belli olmayan bir işsizlikle tanışacak.

'Ocak ayı, artık kaderimiz olmayabilir'

Meslekte iş güvencesini kendi ellerimizle sağlamamız mümkün. Tek tek masalarımızda, birkaç kişi bir araya gelerek köşe bucakta, başımıza neler geleceğini düşünmek ve “bir gün olacağı” beklemek yerine, tüm çalışanlar olarak, ertesi yılki maaş zamlarını, fazla mesai ücretlerini, ikramiye sayısını, çocuklarımız için kreşi konuşuyor olmamız mümkün.



Değişen Sendikalar Yasası ile birlikte DİSK Basın İş’in kapıları, basın sektöründe çalışan herkese açıldı.



Daha önce yalnızca matbaa çalışanlarının örgütlenebildiği DİSK’in kurucu sendikalarından Basın-İş çatısı altında artık muhabirler, editörler, sayfa tasarımcıları, kameramanlar, ışıkçılar, sesçiler, bum operatörleri, montajcılar, fotoğrafçılar, sektörde çalışan herkes, bir araya gelip, iş güvencesi, zam, maaş, fazla mesai, sosyal haklar gibi kendisini ilgilendiren her mesele için ortak hareket edebilecek.



İşyerlerinde yaşanan sorunlar mesleğin ‘doğası’ndan kaynaklanmıyor. Sigortasız çalıştırılmak, hasbelkader sigortalı olmak, tanıdıksız işe girememek, tanıdıksız 212’li olamamak, yıllık izinlerin tamamını kullanamamak, fazladan çalışılsa da fazla mesai ücreti alamamak, maaş ve zam oranlarının birilerinin inisifiyatifinde ve ‘tanıdık’ların keyfiyetinde olması, tüm bunlara işsiz kalmak korkusu ile ses çıkaramamak, haber yazamadığımızda, başlık atamadığımızda, görüntüyü çekemediğimizde, hasta olduğumuzda, montaj yetişmediğinde, yöneticinin ne istediğini tam da anlamadığımızda hakarete uğramak, mesleğin doğasında yok.



Tüm bunlar, işyerlerinde tek ve yalnız olduğumuz için bizlere kader gibi, meslek doğası gibi görünüyor.



Çalışma arkadaşlarımıza, gazetecilere çağrımızdır. Artık sesimizi duyurabilmek için, matbaa işçileri ile birlikte artık daha güçlü örgütlenebilmek ve toplu iş sözleşmelerine imza atabilmek için, işten atılmayı, zamsızlığı ya da düşük oranlı zamları kanıksamamak için, hepinizi DİSK Basın İş çatısı altında örgütlenmeye çağırıyoruz.



Gelin hep birlikte haklarımıza, işimize, mesleğimize sahip çıkalım. Basın emekçilerinin “söz ve karar sahibi” olduğu bir sendikayı, birlikte büyütelim.



DİSK Basın-İş Sendika toplantısı için, 31 Ocak Perşembe günü saat 19.30′da Şişli’deki DİSK binasında hepinizi bekliyoruz.