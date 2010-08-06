DİSK'in referandum sloganı 'Anayasa değil Banayasa'

T24- CHP İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu'nu ziyaret eden DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, hazırladıkları 'Anayasa değil Banayasa' afişleri ile referandumda 'Hayır' oyu kullanacaklarını açıkladı.





DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, CHP İzmir İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu'nu makamında ziyaret etti. Konfederasyon olarak, Anayasa değişiklik paketine ‘hayır' diyeceklerini ifade eden Çelebi, propaganda çalışmalarında kullanacakları, ‘Anayasa değil Banayasa’ afişlerini de ilk kez gazetecilerle paylaştı.





Sendikalar 20 yıl geriye gidecek





Süleyman Çelebi, 12 Eylül'de yapılacak referandumun, anayasa oylaması olmaktan çıktığını belirterek, “Referandum süreci, AKP'nin ‘ben yaptım, oldu’ mantığı ile bu noktaya geldi. Halk ciddi biçimde kutuplaştırıldı. Referandumdan kaçmıyoruz ama üslubu kötü kullanıldı ve yanlış noktalara çekildi. Acımasızca ve insafsızca saldırılar başlatıldı. Sendikal açıdan bu süreç, birilerinin sürekli toplumu aldattığı bir süreçtir. Değişiklikler sendikal alanda iyileştirme getirmiyor. Sendikal anlamda 20 yıl geriye gideceğiz. Hiçbir anaysa toplumu bu kadar kutuplaştırmamıştı. Meclis içinde ve dışında mutabakat sağlanmadı. İktidar ve yandaşları tarafından yürütülen bir kampanya var. ‘Hayır' diyenler başka kategoriye alınıyor ve darbeci olarak gösteriliyor. Biz de 12 Eylül Anayasası'nın bedellerinden kurtulmak istiyoruz ama bu iş oldu bittiyle olmaz” dedi.







‘Banayasa' afişleri dağıtılacak





Memurlara, ek sendikal hakların tanındığı yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Çelebi, Anayasa paketindeki değişiklikleri de ‘tam bir fiyasko' olarak yorumladı. Süleyman Çelebi “Sırf sendikalı oldukları için işten atılan işçiler var. Önce bu sıkıntıları çözsünler. Bir işyerinde birden fazla sendikanın örgütlü olması yetki kaosu getirir ve çoğunluk sağlanamaz ama onlar farklı bir jargonla konuşuyorlar. Bunun adı sendikasızlaştırma projesidir. Bu bir anayasa değil banayasadır. Hazırladığımız afişler ile referandumda ‘Hayır' oyu kullanacağımızı beyan ediyoruz. CHP ile de canlı bağımızı artırarak sürdüreceğimizi de tekrar ediyoruz” diye konuştu.







12 Eylül, adını temize çıkaracak





CHP İzmir İl Başkanı Rıfat ise ülke olarak önemli ve sıkıntılı bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek, “Türkiye ve Cumhuriyet açısından önemli bir süreçteyiz. DİSK Genel Başkanı'nın yaptığı bu ziyareti anlamlı buluyorum. Dünyanın hiçbir yerinde bir suçlu, kendi yargılanacağı mahkemeyi dizayn etme hakkını elde edememiştir. AKP de edemeyecektir. Bazı tarihler şanssızdır. 12 Eylül tarihi de 1980 darbesi ile kötülenen adını 2010 referandumu ile temize çıkartacaktır” dedi.



